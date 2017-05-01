В Гродно скончался единственный в Беларуси хранитель старинных часов 4 1.05.2017, 20:09

30 апреля ушел из жизни Иосиф Ясюкевич, многолетний смотритель старейших в Европе башенных часов.

Об этом сообщает сайт grodnensis.by.

Заброшенные башенные часы восстановили в конце 1980-х по инициативе тогдашнего доцента физического факультета ГрГУ Александра Милинкевича. С тех пор, с 1989 года, когда часы вновь установили в башне, Иосиф Ясюкеви, который принимал участие в реставрации, ежедневно поднимался на башню чтобы вручную заводить механизм. Он был единственным в Беларуси смотрителем башенных часов.