В Гродно скончался единственный в Беларуси хранитель старинных часов

В Гродно скончался единственный в Беларуси хранитель старинных часов4
- 1.05.2017, 20:09
30 апреля ушел из жизни Иосиф Ясюкевич, многолетний смотритель старейших в Европе башенных часов.
Об этом сообщает сайт grodnensis.by.
Заброшенные башенные часы восстановили в конце 1980-х по инициативе тогдашнего доцента физического факультета ГрГУ Александра Милинкевича. С тех пор, с 1989 года, когда часы вновь установили в башне, Иосиф Ясюкеви, который принимал участие в реставрации, ежедневно поднимался на башню чтобы вручную заводить механизм. Он был единственным в Беларуси смотрителем башенных часов.