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В Гродно скончался единственный в Беларуси хранитель старинных часов

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  • 1.05.2017, 20:09

30 апреля ушел из жизни Иосиф Ясюкевич, многолетний смотритель старейших в Европе башенных часов.

Об этом сообщает сайт grodnensis.by.

Заброшенные башенные часы восстановили в конце 1980-х по инициативе тогдашнего доцента физического факультета ГрГУ Александра Милинкевича. С тех пор, с 1989 года, когда часы вновь установили в башне, Иосиф Ясюкеви, который принимал участие в реставрации, ежедневно поднимался на башню чтобы вручную заводить механизм. Он был единственным в Беларуси смотрителем башенных часов.


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