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Верхний город украсили инсталляциями

  • 1.05.2017, 20:40
Фото: Onliner.by

С 1 по 10 мая в Минске проходит ландшафтный фестиваль.

С 1 по 10 мая в Минске пройдет ландшафтный фестиваль, в рамках которого в Верхнем городе будут выставлены различные скульптуры, инсталляции, малые архитектурные формы. Организаторы предлагают минчанам посмотреть на всю эту красоту, выбрать лучшую работу, послушать семинары о дизайне, принять участие в мастер-классе по созданию декоративного фонтана и цветника своими руками, научиться обрезке растений, посмотреть фильмы и многое другое. Начало креативной неделе положено. Что уже можно увидеть на набережной Свислочи и в Верхнем городе — в фоторепортаже Onliner.by.


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