Путин запретил называть детей числами и бранными словами 11 1.05.2017, 20:45

Президент РФ подписал закон, по которому россиянам запрещается давать детям имена в виде цифр и буквенных обозначений.

Закон предусматривает внесение соответствующих поправок в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 закона «Об актах гражданского состояния», передает mk.ru.

Закон определяет, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование «цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы».

Документ позволяет давать ребенку составную фамилию - из фамилий отца и матери в случае их различий. При этом составная фамилия может состоять не более чем из двух слов, она должна быть одинаковой для полнокровных братьев и сестер.