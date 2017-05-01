«Не май месяц?»: белорусы выкладывают фото первомайского снега

«Не май месяц?»: белорусы выкладывают фото первомайского снега1
- 1.05.2017, 20:52
Может, майская погода и мало кого обрадовала, зато удивила сильно.
Белорусы в соцсетях активно делятся фотографиями первомайского снега, пишет gazetaby.com.
Заснеженные пейзажи опубликовал на своей странице в Фейсбук журналист Алесь Дащинский: «Зноў зіма вярнулася. Пастаўскі раён. А што скажа Белгідраметэацэнтар?»
«Не май месяц?» — вопрошают пользователи Сети.
Наблюдался снег и в других районах Беларуси.
Между тем синоптики не дают пока повода для оптимизма. Завтра ночью в некоторых районах страны температура составит от минус 1 до плюс 5. Во вторник, 2 мая, местами также ожидаются осадки, в основном это будет дождь, но может наблюдаться и снег, заверили в Гидромете и предупредили, что на текущей неделе резкого потепления ждать не стоит.