Белорусские фильмы победили на кинофестивале в США 1.05.2017, 21:14

Белорусские ленты получили награды на международном кинофестивале WorldFest-Houston.

Об этом сообщает национальная киностудия «Беларусьфильм» на странице в Facebook.

Золотой приз «Реми» присужден художественному фильму «Сладкое прощание Веры» (режиссер — Александра Бутор) киностудии «Беларусьфильм» в номинации «Романтические игровые художественные фильмы». Платиновый приз «Реми» — документальному фильму «Песни старой Европы — стародавние белорусские народные песни» (режиссер — Воля Дземка) в номинации «Этнические/культурные фильмы и видеоматериалы».

WorldFest — третий по значимости международный кинофестиваль в Северной Америке. В юбилейном 50-м Хьюстонском фестивале, который прошел с 21 по 30 апреля, приняли участие более 800 режиссеров, продюсеров и профессионалов в области киноиндустрии. В конкурсной программе участвовало 194 фильма из 43 стран.

Среди открытий WorldFest-Houston такие именитые режиссеры, как Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Дэвид Линч, Ридли Скотт, Оливер Стоун, братья Коэны. Теперь в этом списке значатся и белорусские имена.