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Макрон сравнил денежную реформу Ле Пен с игрой «Монополия»

  • 1.05.2017, 21:28

Марин Ле Пен предложила совместить в стране хождение двух валют - евро и франка.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал финансовый проект своей соперницы Марин Ле Пен, которая предложила совместить в стране хождение двух валют - евро и франка, для внутреннего оборота.

«Утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из «Монополии» жизнь наладится», - цитирует Monde Макрона.

Ранее Ле Пен заявила, что на смену Евросоюзу должно прийти альтернативное объединение стран.


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