Макрон сравнил денежную реформу Ле Пен с игрой «Монополия»
- 1.05.2017, 21:28
Марин Ле Пен предложила совместить в стране хождение двух валют - евро и франка.
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал финансовый проект своей соперницы Марин Ле Пен, которая предложила совместить в стране хождение двух валют - евро и франка, для внутреннего оборота.
«Утром будет франк, а вечером евро. И они утверждают, что с этими купюрами из «Монополии» жизнь наладится», - цитирует Monde Макрона.
Ранее Ле Пен заявила, что на смену Евросоюзу должно прийти альтернативное объединение стран.