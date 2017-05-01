Величайший бой, современная классика 1 1.05.2017, 21:35

Что пишут о поединке Джошуа – Кличко мировые СМИ.

В ночь с 29 на 30 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся один из самых ожидаемых боксерских поединков последних лет – британец Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF в бою против украинского супертяжеловеса Владимира Кличко. «Гордон» изучил, что об этом событии писали мировые СМИ и украинские пользователи соцсетей.

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Авторитетный журнал The Ring (с 1922 года журнал вручает собственный чемпионский пояс) отмечает, что 90 тысяч человек, которые пришли 29 апреля на «Уэмбли», получили больше, чем просто великолепный бой.

«Они получили бой, заставляющий нацию затаить дыхание, бой, воскрешающий веру в умирающий тяжелый вес», – пишет Элиот Уорселл.

Автор подчеркивает, что Кличко дрался так, как не дрался уже много лет. В шестом раунде, отмечает Уорселл, Владимир «боксировал и двигался так, как делал это во время девятилетнего правления в качестве короля супертяжелого дивизиона». В качестве доказательства – нокдаун Джошуа, первый в карьере британца. Триумф Джошуа, пишет он, оставляет дивизион "в надежных – и мощных – руках».

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К такому же выводу приходит обозреватель немецкого издания Sport1 Хольгер Луманн.

«Циркач Фьюри в качестве преемника для Кличко был невыносим. Но с таким наследником, как Джошуа, он может быть спокоен», – отмечает он.

Британский таблоид The Mirror считает бой Джошуа – Кличко «лучшим поединком в супертяжелом весе, который когда-либо видела Великобритания»: «Напряженные моменты, интрига, нокдауны, тактика – в этом бою было все». Журналист Стив Бонс из Independent отмечает также, что поединок превзошел все ожидания. Бонс уверен, что бой Джошуа – Кличко – «один из лучших и самых жестких боев в супертяжелом весе» – сразу же стал «современной классикой» бокса.

Несмотря на то, что бой понравился всем без исключения, мнения о необходимости матча-реванша разделились. Так, американский киноактер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер написал в Twitter, что с нетерпением ждет повторного поединка.

«Один из самых захватывающих боев, которые я когда-либо видел. Поздравляю Джошуа с победой над Кличко в неимоверном бою. Надеюсь на реванш», – отметил он.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8 — Arnold (@Schwarzenegger) 29 апреля 2017 г.

Однако Кристоф Кельн в материале для Die Welt пишет, что Владимиру лучше остановиться.

«Кличко должен отказаться от реванша, возможно, и вообще от дальнейших боев. Он уже давно позаботился о карьере после бокса, у него достаточно денег и молодая семья. Он мог бы уйти с чувством, что еще раз всем все доказал – не ломом, а как джентльмен. И прежде всего он останется в воспоминаниях благодаря этому незабываемому бою. Пусть он и завершился поражением: в случае Кличко, кажется, это была кульминация», – отмечает журналист.

Фото: EPA

Сам Кличко пока не решил, будет ли он просить соперника о реванше, но заявил, что, если и выйдет на ринг, – только против Джошуа. Команда британца пообещала, что не будет вести переговоры с другими боксерами, пока Владимир не огласит свое решение о реванше. Бой, если он все же состоится, пройдет не раньше октября.

В социальных сетях, несмотря на поражение, Кличко тоже благодарят.

Джошуа прекрасний боксер. Він сьогодні переміг. Але Володимир Кличко був, є і залишиться чемпіоном! Наша гордість! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 29 апреля 2017 г.

Володимир Кличко - наш легендарний чемпіон! Сильний бій, сталевий характер, прекрасний шостий раунд.



Нові перемоги - попереду! pic.twitter.com/uZPWG7upR4 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 апреля 2017 г.

Мій чемпіон - Володимир Кличко.



Мені 7 років - він виграє.



Мені 14 років - він виграє.



Мені 19 років - він виграє.



Ще хтось такий є? — Гуцул (@orest_gutsul) 30 апреля 2017 г.

Навіть королі колись мають йти...

Віват, Кличко! — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 29 апреля 2017 г.

Якщо епоха Кличко мала закінчитися поразкою - то тільки у такому Великому бою. Подякуємо Володимиру! Ти - наш чемпіон!🇺🇦 pic.twitter.com/taP5qFCk2o — Брутальний Футбол (@brutfoot) 29 апреля 2017 г.

Легенда, ми пишаємось тобою👏 Кличко програв в 11 раунді, хоча був близьким до перемоги😔 У футболістів є в кого повчитись сили волі✊️ pic.twitter.com/o1sux4OCaz — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 апреля 2017 г.