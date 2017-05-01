«Немецкая волна»: Над главным проспектом громко раздавались лозунги «Жыве Беларусь!» и «В отставку!» 1 1.05.2017, 21:48

ФОТо: BELSAT.EU

Как белорусы отметили Первомай.

Выйти в центр Минска 1 мая призвали граждан лидеры Белорусского Национального Конгресса. Один из его руководителей Николай Статкевич заблаговременно уведомил Минский горисполком о намерении провести акцию, которая, по его мнению, согласно Конституции РБ, не требует официального разрешения. Власти серьезно подготовились к этому мероприятию, пишет «Немецкая волна».

1 мая несколько десятков человек собрались на Октябрьской площади Минска на несанкционированный митинг

Фактор силы

Самого Статкевича, как главного организатора акции, задержали за три дня до ее проведения. Причем почти сутки не было известно, что случилось с политиком и где он находится. Только позже один из сотрудников правоохранительных органов позвонил его жене Марине Адамович и сообщил, что Николай Статкевич осужден на 5 суток административного ареста и находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина, который уже много лет в Беларуси называют «политической тюрьмой». Так что главный инициатор мероприятия не смог принять в нем участия.

Среди участников демонстрации лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич, политик Владимир Некляев, активист Максим Винярский и другие

Кроме того, в центре Минска можно было наблюдать десятки автозаков, автобусов с тонированными стеклами, в которых перевозят бойцов ОМОН, а также микроавтобусов без номерных знаков. Да и холодная погода не способствовала тому, чтобы акция была массовой. Тем не менее, люди на нее пришли.

Поначалу к 14.00 - назначенному времени старта мероприятия - на Октябрьской площади можно было наблюдать лишь несколько десятков человек и множество сотрудников силовых структур в форме и в штатском. Последних было намного больше. Но за несколько минут количество участников акции заметно увеличилось.

На Октябрьской площади появились сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, известные демократические активисты Вячеслав Сивчик, Максим Винярский, Евгений Афнагель, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев и другие.

«Мы пришли отметить праздник труда»

В это время милиционер через мегафон призывал собравшихся разойтись, поскольку акция не санкционирована Мингорисполкомом, а в случае невыполнения требований правоохранительных органов к участникам мероприятия будет применена физическая сила и специальные средства.

Милиция угрожает применить силу и спецсредства

Но на людей эти слова не возымели действия, а один из присутствующих посоветовал милиционеру: «Давайте, везите сюда еще водометы, покажите еще раз настоящее лицо власти!». «Мы пришли отметить праздник труда, а вы нам мешаете», - в свою очередь заявила правоохранителю пожилая женщина.

Марина Адамович со ступенек Дворца Республики сообщила, что до сих пор не знает, за что осудили ее мужа Николая Статкевича. Она вообще не уверена, что он находится в ЦИП, поскольку накануне в течение пяти часов адвокату политика так и не дали возможности посетить Статкевича и даже не пустили на порог этого пенитенциарного учреждения. «Может, его избили и не хотят в таком виде предъявить защитнику? Я вообще не уверена, что муж находится именно там», - сказала Адамович.

Владимир Некляев призвал власти освободить Николая Статкевича. Это мероприятие является акцией солидарности в борьбе за новую независимую демократическую Беларусь, продолжил оратор: «Это акция нашей солидарности в борьбе за свободу, солидарность против давления диктатуры». Он поблагодарил всех, кто вышел на площадь, не испугавшись угроз со стороны власти, организовавшей превентивные задержания людей не только в Минске, но и во многих других городах страны.

Возле Красного костела митинг продолжился

Основными требованиями участников акции стали освобождение политических заключенных, отмена президентского декрета № 3 (о тунеядцах), повышение уровня жизни граждан, отставка бессменного главы государства.

Спонтанное шествие

После этого Евгений Афнагель предложил пройти на Площадь Независимости, где озвучить резолюцию акции. Его предложение получило поддержку. Не нарушая правил дорожного движения, по тротуарам несколько сот человек двинулись к главной площади столицы. Их сопровождали два автозака, еще около десятка находились в ближайших подворотнях. Перед колонной двигались силовики в штатском, однако до задержаний дело не дошло. Над главным проспектом Беларуси громко раздавались лозунги: «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Свободу политзаключенным!», «В отставку!» и другие.

Демонстранты остановились на ступеньках Красного костела возле Дома правительства. Там Владимир Некляев зачитал подготовленный Национальным Белорусским Конгрессом проект резолюции акции, в котором содержатся упомянутые выше требования, а также пункт о недопущении запланированных на осень этого года в Беларуси крупных совместных белорусско-российских военных учений. Резолюция была принята единогласно. На этом акция завершилась.