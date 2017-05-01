В США будут выдавать грин-карты нового образца 1.05.2017, 22:08

Фото: golos-ameriki.ru

Усовершенствованный дизайн призван предотвратить подделку документов.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) начала выпуск новых грин-карт с системой защиты от подделки, передает «Голос Америки».

Новые карты с усовершенствованной графикой и дополнительными защитными функциями будут более надежными, чем карты старого образца.

«Новый дизайн демонстрирует стремление USCIS продолжать упреждающий подход к борьбе с угрозой подделки документов», – заявляют в ведомстве.

Среди особенностей грин-карты нового образца: фото владельца с обеих сторон, уникальная графика и цветовая палитра, изображение статуи Свободы в преимущественно зеленых тонах, голографические изображения. При этом на карте больше не будет подписи владельца и оптической полосы на обороте.

Новые грин-карты официально входят в оборот с 1 мая, однако, по словам ведомства, некоторое время будут выдаваться карты старого образца, пока не закончится тираж.

Карты и нового, и старого образца действительны до указанной на них даты.

Несмотря на изменение дизайна, правила выдачи грин-карт остаются прежними.