«Евровызов»: Белорусские хоккеисты взяли реванш у французов 1 1.05.2017, 22:10

Сборная Беларуси в Бордо победила команду Франции в рамках «Евровызова» — 4:1.

У гостей шайбы забросили Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Михаил Стефанович и Шарль Лингле, передает «Прессбол».

В воскресенье, 30 апреля, белорусы уступили «трехцветным» со счетом — 1:3. Обыграв французов, национальная дружина прервала серию из четырех кряду поражений в рамках «челленджа».

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии, команда Дэйва Льюиса стартует на турнире 5 мая игрой против сборной Финляндии в Париже.

Франция — Беларусь — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Франция: Арди (Кеменер); Экефей (А) — Дам Малька, Бельмар (А) — Руссель — Т.Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Ламперье — Флери; Ро — Жаниль, Дуэй — Менье (К) — Перре; Шакиашвили — Трабише, Ритц — Реш — Клеро.

Беларусь: Лаланд (Трус); Хенкель — Шинкевич, С.Костицын — Ковыршин — А.Костицын; Денисов (А) — Граборенко, Лингле — Стась (К) — Павлович (А); Евенко — Стасенко, Стефанович — Шарангович — Когалев; Воробей, Парфеевец — Волков — Карабань.

Шайбы: 0:1 — Ковыршин (С.Костицын, 9.05). 0:2 — Павлович (Стась, Лингле, 33.14). 0:3 — Стефанович (Ковыршин, 37.04 — бол.). 1:3 — Трей (44.05 — буллит). 1:4 — Лингле (59.41 — в пустые ворота).