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Трамп не исключил возможности встречи с Ким Чен Ыном

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  • 1.05.2017, 22:33

Президент США подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном, если встреча будет целесообразной.

Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, он готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «при подходящих обстоятельствах», передает «Голос Америки».

«Если это целесообразно – встретиться с ним, то я почту за честь сделать это», – сказал президент Трамп в интервью агентству Bloomberg News, добавив: «При подходящих обстоятельствах я встретился бы с ним».

Трамп добавил: «Большинство политиков никогда бы этого не сказали, но я скажу, что при подходящих обстоятельствах готов с ним встретиться. Вот вам сенсационная новость».

Попытки Северной Кореи построить ракету, способную нести ядерную боеголовку и поражать цели на континентальной территории США, на расстоянии 9000 км, превратились в главную угрозу национальной безопасности в первые месяцы президентства Трампа.

В качестве предупреждающего сигнала для КНДР Трамп отправил в район Корейского полуострова ударную группа во главе с авианосцем «Карл Винсон». В понедельник вышел из порта японский эсминец, который должен присоединиться к американским кораблям в рамках усиления военной роли Токио в регионе.

Ким Чен Ын ни разу не встречался с иностранными лидерами с тех пор, как возглавил КНДР после смерти своего отца в 2011 году, и не покидал изолированную страну, даже чтобы посетить Китай, который является главным экономическим партнером Северной Кореи. Пхеньян осудил американские военные учения в регионе, назвав их «запугиванием и шантажом» и пригрозив нанести удар по авианосцу «Карл Винсон».

В нарушение санкций ООН, Северная Корея продолжает проводить испытания баллистических ракет, последнее из которых состоялось на прошлой неделе и прошло неудачно. Пхеньян также провел пять ядерных испытаний.


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