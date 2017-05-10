Дональд Трамп уволил главу ФБР 1 10.05.2017, 7:37

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Глава ФБР Джеймс Коми

Фото: AP

Президент США посчитал Джеймса Коми неспособным эффективно руководить спецслужбой.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома (перевод – РБК). Источники агентства сообщили, что сотрудники разведывательных агентств не были осведомлены об увольнении главы ФБР.

В сообщении администрации Трампа отмечается, что поиск нового постоянного директора разведки начнется немедленно.

Как отмечает агентство, в письме к Коми Трамп обвинил его в «неспособности эффективно руководить» ФБР. Президент США считает, что для восстановления доверия к службе, ей нужен новый лидер.

«Хотя я высоко ценю Ваши cообщения, по трем отдельным случаям, что я не нахожусь под следствием, я все-таки согласен с постановлением Департамента юстиции, что Вы неспособны эффективно руководить Бюро», — написал Трамп, отсылая к расследованию ФБР о его предполагаемых связях с Россией.

Here's Trump's letter to Comey telling him he's fired, and Sessions' letter to Trump recommending he remove him. pic.twitter.com/sfXfAXnufW — Sahil Kapur (@sahilkapur) 9 мая 2017 г.

Уволить Коми президенту рекомендовал генеральный прокурор Джефф Сешнс, в письме к Трампу он высказал мнение, что главой ФБР должен быть тот, кто следует правилам и порядкам министерства юстиции.

Журналист Bloomberg Сахил Капур опубликовал в своем Twitter письмо Трампа к Коми и письмо Сешнса к Трампу.

Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, комментируя увольнение Коми, заявил, что оно ставит под вопрос расследование «о возможном вмешательстве России в выборы в США», отмечает агентство.

В своих рекомендациях Трампу Сешнс руководствовался меморандумом заместителя генпрокурора Рода Розенштейна. В документе под названием «Восстановление доверия общественности к ФБР» Розенштейн пишет, что Джеймс Коми «узурпировал права генпроркурора», когда объявил закрытым расследование против экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Это не входит в обязанности директора ФБР, указал заместитель Сешнса.

Коми прошлым летом заявил, что нет никакой необходимости в обвинениях Клинтон, «хотя есть данные о возможных нарушениях с ее стороны в отношении секретной информации». «Наша позиция заключается в том, что ни один разумный прокурор не вынес бы такого решения», — написал Розенштейн.

Он также отметил, что Коми усугубил свою ошибку тем, что объявил решение о прекращении расследования против Клинтон на пресс-конференции, что расходится с практикой министерства юстиции.

Andrew McCabe, FBI deputy director, is now acting FBI director after Pres. Trump fired Comey, DOJ official says - @PeteWilliamsNBC — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 10 мая 2017 г.

В прошлом году ФБР расследовало скандал с перепиской Клинтон: выяснилось, что она, занимая пост госсекретаря в 2009–2013 годах вела служебную переписку не с правительственных серверов, а с личной почты — это могло привести к утечке секретных данных. ФБР не нашло поводов для возбуждения дела и завершило расследование, объявил в июле 2016 года Коми. Тогда он также отметил, что Клинтон и сотрудники ее аппарата проявили «крайнюю халатность».

Ближе к дню выборов (восьмому ноября) Коми заявил о возобновлении ФБР проверки против Клинтон вновь по делу о ее служебной переписке. За день до выборов Коми сообщил, что его ведомство не изменило принятого в июле решения.

Потерпев поражение на выборах Хиллари Клинтон заявила, что переломным моментом в борьбе между ней и Трампом стали действия директора ФБР.

В итоге в январе министерство юстиции инициировало проверку ФБР из-за расследования об электронных письмах Клинтон. Минюст уточнил, что действия ФБР сторонники Клинтон называют «фактором поражения» кандитата от демократов в президентской гонке. В министерстве уже тогда заявили, что публичные высказывания Джеймса Коми о деле Клинтон, вероятно, были основаны на «ненадлежащих соображениях».

Временным главой ФБР стал заместитель Джеймса Коми

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб будет исполнять обязанности директора. Бюро после отставки Джеймса Коми 10 марта. Об этом сообщает корреспондент CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Как сообщает телеканал NBС в cвоем аккаунте в Twitter, президент США Дональд Трамп встретился с Маккейбом вскоре после увольнения Джеймса Коми.

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа, встреча произошла «спустя примерно 30 минут».