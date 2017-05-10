Юрий Хащеватский: Григорьевич, это еще цветочки - ягодки будут потом 11 10.05.2017, 7:40

6,973

Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Скоро омоновцы сами пойдут к резиденции Лукашенко.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский режиссер-кинодокументалист, автор легендарного фильма «Обыкновенный президент» Юрий Хащеватский.

- 9 мая Лукашенко в очередной раз заявил об «угрозе» со стороны НАТО и оппозиции. Почему диктатор акцентирует внимание именно на этом во время празднования Дня победы?

- Лукашенко, безусловно, обижается на всех тех людей, у которых отцы и деды погибли во Второй мировой войне. У диктатора нет такого «жизненного успеха», поэтому он и старается сделать все, чтобы и другие не могли по-настоящему, по-человечески, отпраздновать этот день.

На самом-то деле Александр Григорьевич боится того, что люди, которые помнят, что такое Победа, соберутся и победят его самого. Вот чего Лукашенко боится больше всего. Поэтому ему и остается только одно: называть «пятой колонной» всех тех, кто против несправедливой власти. И дурить голову людям. Но насколько люди сегодня готовы позволять, чтобы им дурили голову? Намного меньше, чем вчера. И это очень важно.

- То есть Лукашенко рано радуется: задушить весенние протесты не удалось? К тому же в этом году майские праздники совпали с таким резонансным событием, как бунт милиционеров против своего начальства. О чем это говорит?

- Это очень просто: я давно говорил, что скоро уже и милиционеры начнут выступать против Лукашенко. Вот они и начали выступать против него.

Хочу ему сказать: Григорьевич, это еще цветочки – ягодки будут потом. Потом, представьте себе, омоновцы возьмут свои дубинки и пойдут к резиденции Лукашенко. И дадут ему по голове этими дубинками, как давали мне и моим друзьям. Вот тогда будет весело, честно говоря.

Дело в том, что, как говорили в античности, все проходит, все изменяется, все возвращается, все исчезает. Вот сегодня и исчезает тот мир, который Лукашенко всем навязывал через свой телевизор. Кончается этот мир. И начинается мир «после Лукашенко».

Мир после Лукашенко – каким он будет? Это очень важно: будет он нормальным или таким же идиотским, как при нем. Это зависит только от нас. Мы должны это понимать. И должны обязательно приложить усилия, чтобы этот мир был нормальным.