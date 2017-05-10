Башар Асад поздравил «блокадника» Лукашенко 23 10.05.2017, 7:59

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Башар Асад

Фото: AFP

Один диктатор с истекающим сроком годности дал советы другому – не менее «просроченному».

Правитель Сирии Башар Асад поздравил «ветеранов и руководство Беларуси во главе с президентом Лукашенко» с Днем Победы. В интервью съемочной группе телеканала ОНТ сирийский диктатор призвал «не уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации».

— Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ. И СССР понес огромные жертвы тогда. И сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества. Кто мог подумать тогда, что Сталинград героически переживет блокаду? Кто мог предположить, что отступление Красной Армии в начале войны позже превратится в победу? И если бы не победа СССР, не было бы высадки в Нормандии, — заявил Асад.

По его словам, на Западе сейчас пытаются скрыть важную роль Советского Союза (в том числе народа Беларуси) в победе над фашизмом.

— И сегодня ветераны своим примером показывают стойкость духа, поскольку вы сейчас переживаете нечто похоже на то, что в Сирии длится десятилетие. Вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента Лукашенко, так же, как Запад пытается это сделать и с президентом Путиным. Поскольку они не прогибаются перед Западом. Ваши предыдущие поколения не преклонили головы перед Гитлером, и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации, — посоветовал президент Сирии.