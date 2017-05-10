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Медики назвали самый полезный вид сахара

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  • 10.05.2017, 8:12
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Человеку постоянно необходима глюкоза для энергии.

Но вот где ее взять, чтобы не навредить организму. Ведь белый и тростниковый (по последним исследованиям) сахар не очень полезны, подсластители откровенно опасны, пишет orthodox.od.ua.

Поэтому стоит обратить внимание на кокосовый сахар, правда он дорогой, но гораздо полезнее обычного. Мед, который не обрабатывался, очень полезен, но в таком виде его сложно найти в европейских странах. Сироп агавы более доступный, но он является подсластителем.

Сироп из растения, которое растет в Южной Америке под названием якон, очень полезен и является пробиотиком. Он отлично подходит даже для диабетиков.


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