Следите за руками: Стало известно о недавней уловке Нацбанка 7 10.05.2017, 8:20

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В ежемесячном отчете регулятор скрыл важную операцию с золотовалютными резервами Беларуси.

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ в апреле текущего года якобы увеличились по сравнению с мартом на 92,6 млн. USD (1,8%) и достигли 1 мая 5 108,7 млн. USD (в эквиваленте).

Резервы в национальном определении увеличились на 263,4 млн. USD (4,9%) — до 5 672,5 млн. USD.

При этом рост резервов в определении МВФ был вызван всего лишь увеличением стоимости монетарного золота на 130,7 млн. USD — до 1 760,7 млн. USD. В то же время, стоимость золота на счетах в иностранных банках, которое входит только в состав резервов в национальном определении, в апреле снизилась по сравнению с мартом на 98,1 млн. USD (до 122,5 млн. USD).

Это значит, что Нацбанк перевел золото со счетов в иностранных банков (из национальных резервов) в монетарную форму, то есть в состав резервов в определении МВФ, что и привело к росту последних. Если бы он не осуществил данную операцию, резервы в определении МВФ в апреле могли бы снизиться, пишет select.by.

В Нацбанке не сообщили об этой операции. Там отметили, что росту резервов способствовало увеличение цен на золото на мировом рынке, поступление третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн. USD, покупка Нацбанком иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также привлечение средств от продажи Минфином и Нацбанком валютных облигаций и поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Все эти поступления валюты позволили компенсировать уплату долга перед Газпромом на сумму 726,2 млн. USD. Впрочем, часть этих средств была взята не из резервов, а из других источников, поэтому можно ожидать, что валютные пассивы белорусских коммерческих банков в апреле снизятся.