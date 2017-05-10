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Вашингтон будет поставлять оружие сирийским курдам

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  • 10.05.2017, 8:30
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Фото: AP

Курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику.

Вопреки протестам Анкары администрация США приняла решение обеспечить оружием сирийских курдов, которые ведут борьбу против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Речь идет о поставках огнестрельного оружия, в том числе автоматического, боеприпасов и бронетехники, сообщил Пентагон во вторник, 9 мая, передает «Немецкая волна».

За этим решением может последовать новый виток напряженности в отношениях США и Турции. Анкара считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.

Между тем Вашингтон планирует привлечь Турцию к борьбе за освобождение города Ракка на севере Сирии. «Мы намереваемся сотрудничать с турками по завоеванию Ракки», - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время конференции по борьбе с ИГ в Копенгагене.


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