Как Лукашенко и Семашко с нефтью «мутили» 15 10.05.2017, 8:53

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Шведы опубликовали письмо бывшего вице-премьера диктатору о беспошлинном экспорте нефти.

Журналисты Шведского радио опубликовали письмо бывшего первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко к Лукашенко, сообщает «Радыё Свабода».

Из документа следует, что высокопоставленный чиновник вмешивался в следствие Таможенной службы, чтобы прикрыть схему беспошлинного вывоза российской нефти из Беларуси в 2007 году.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, бывший сотрудник КГБ Беларуси Андрей Молчан рассказал шведским журналистам о следствии в деле вывоза российской нефти из Беларуси под фальшивой маркировкой, чтобы избежать уплаты пошлин. Один из документов, который предоставил Молчан, — это письмо Семашко Александру Лукашенко. В нем чиновник ставит под сомнение результаты расследования белорусских таможенников и укоряет их за то, что пробы задержанной партии российской нефти они передали для изучения в российскую лабораторию.

По сведениям шведских журналистов, российские нефтепродукты вывозили из Беларуси по следующей схеме. Так называемый «легкий дистиллят» из России, за который надо платить пошлину, вывозная фирма маркировала в Беларуси кодом 3811 как беспошлинный продукт «Эколон-370». В Эстонии он получал код 2710 и название «российский неэтилированный бензин». После этого продукция вывозилась в Западную Европу на продажу в Антверпене.