«Ювентус» повторно победил «Монако» и стал первым финалистом Лиги чемпионов 10.05.2017, 8:59

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В другом полуфинале встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико».

«Ювентус» дома переиграл «Монако» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 2:1. Клуб из Турина, на выезде победивший со счетом 2:0, стал первым финалистом сезона-2016/17, сообщает pressball.by.

В другом полуфинале встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико» (3:0 — первая игра), финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Для "Старой синьоры" это второй финал Лиги чемпионов за три года.

ЮВЕНТУС — МОНАКО — 2:1

ТУРИН. 9 мая. «Ювентус Стэдиум».

Судья — Кайперс (Голландия).

ЮВЕНТУС: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи (Бенатия, 85), Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Даниэл Алвес, Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин.

МОНАКО: Д.Субашич, Жемерсон, Глик, Сидибе, Менди (Фабиньо, 55), Бернарду Силва (Лемар, 69), Мутинью, Мбаппе, Бакайоко (Жермен, 78), Раджи, Радамель Фалькао.

ГОЛЫ: 1:0 — Манджукич (33). 2:0 — Даниэл Алвес (44). 2:1 — Мбаппе (69).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фалькао (40), Менди (51), Бонуччи (74), Манджукич (91+).