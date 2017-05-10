«Ювентус» повторно победил «Монако» и стал первым финалистом Лиги чемпионов
- 10.05.2017, 8:59
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В другом полуфинале встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико».
«Ювентус» дома переиграл «Монако» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 2:1. Клуб из Турина, на выезде победивший со счетом 2:0, стал первым финалистом сезона-2016/17, сообщает pressball.by.
В другом полуфинале встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико» (3:0 — первая игра), финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Для "Старой синьоры" это второй финал Лиги чемпионов за три года.
ЮВЕНТУС — МОНАКО — 2:1
ТУРИН. 9 мая. «Ювентус Стэдиум».
Судья — Кайперс (Голландия).
ЮВЕНТУС: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи (Бенатия, 85), Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Даниэл Алвес, Манджукич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин.
МОНАКО: Д.Субашич, Жемерсон, Глик, Сидибе, Менди (Фабиньо, 55), Бернарду Силва (Лемар, 69), Мутинью, Мбаппе, Бакайоко (Жермен, 78), Раджи, Радамель Фалькао.
ГОЛЫ: 1:0 — Манджукич (33). 2:0 — Даниэл Алвес (44). 2:1 — Мбаппе (69).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фалькао (40), Менди (51), Бонуччи (74), Манджукич (91+).