На акции «Бессмертный полк» в Москве подрались армяне и азербайджанцы 4 10.05.2017, 9:11

Массовую драку возле станции метро «Белорусская» спровоцировал флаг непризнанного Нагорного Карабаха.

Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт, пишет haqqin.az.

Драка началась после того, как представители армянской диаспоры развернули флаги непризнанной Нагорно-карабахской республики.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали.

С обеих сторон в драке участвовало по несколько десятков человек. На видео слышна ругань, затем в ход идут флагштоки. Находившиеся на месте происшествия сотрудники полиции сразу вмешались в конфликт.

Во время акции представители армянской диаспоры выкрикивали «Арцах» - так планируют переименовать НРК.

Флаг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики разработан на основе армянского триколора — три равновеликие горизонтальные полосы: красная, синяя и оранжевая, символизирующий историческое и культурное единство с Арменией. От армянского флага флаг НКР отличает узор белого цвета, указывающий на то, что Нагорно-Карабахская Республика остаётся самостоятельным государством. Узор также напоминает орнамент, используемый на традиционных армянских коврах.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область, в которой живут в основном армяне, заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году стороны подписали перемирие, которое положило конец активным боевым действиям.