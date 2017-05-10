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Коммунист Карпенко решил проверить знания учителей

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  • 10.05.2017, 9:20

Одиозный министр задумался над проведением министерских контрольных срезов в учебных заведениях.

В новом учебном году Минобразования может начать проводить министерские контрольные срезы. Об этом глава ведомства Игорь Карпенко сообщил на встрече с педагогами Смолевичского района, пишет газета «Край Смалявіцкі».

Не исключено, что в новом учебном году могут начать проводиться министерские контрольные срезы, заметил во время встречи Игорь Карпенко. По его словам, это будет повод для педагогического коллектива проанализировать свою работу, а для районных отделов образования — сориентироваться и проводить свои срезы.

— Опять же, речь не идет о том, что все это должно проходить поголовно, — акцентировал министр, — и вся работа должна быть посвящена только этому. Хотелось, чтобы мы, выстраивая систему контроля качества, понимали и определенную ответственность всех субъектов образовательного процесса.


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