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Могерини: О безвизе для Украины Евросоюз объявит через несколько дней

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  • 10.05.2017, 9:33
Федерика Могерини
Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress

Представитель ЕС заявил о поддержке Украины со стороны Брюсселя.

Через несколько дней ЕС объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Совете безопасности ООН во вторник, 9 мая, сообщает zn.ua.

Она также заявила, что ЕС по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы в Европейском союзе верим в глобальный порядок, опирающийся на правила, которые были согласованы совместно и всеми соблюдаются. И в этом контексте мы не признаем и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией. Мы будем продолжать работу, направленую на разрешение конфликта на востоке Украины...», - заявила представитель ЕС.

Могерини отметила, что Брюссель поддерживает своих «восточных партнеров, добивается укрепления их экономики и государственных органов власти».

«И в этой связи буквально через несколько дней ЕС объявит о соглашении по упрощению визового режима с нашими украинскими друзьями», - сообщила представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая.

Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим.

За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против. Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.


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