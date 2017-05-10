Малолетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа в Бресте 1 10.05.2017, 9:54

Инцидент произошел вечером 9 мая.

Семилетний мальчик в Бресте остался жив после падения с седьмого этажа. О таком случае агентству БелТА рассказал официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Мальчик упал из окна многоэтажного дома по улице Октябрьской революции. По предварительной информации, он был дома один. Мать находилась на работе, а с отцом мальчика она разведена.

Подробности происшествия выясняются. Сам мальчик получил переломы, и сейчас он находится в больнице.