«16 октября» Владимира Путина Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»

10.05.2017, 10:08

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Исторический опыт подтверждает, что в «авторитарных борделях» в подобных ситуациях меняли не кровати, а главную девочку.

Сталин И.В. на пленуме ЦК 16 октября: «Прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС. Я уже стар. Мне тяжело. Нет сил. Изберите себе другого секретаря». Все это он говорил, глядя внимательно в зал. На лице Маленкова я увидел ужасное выражение, которое может быть у человека, осознавшего смертельную опасность. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой к присутствующим отказать в просьбе товарищу Сталину. И из-за спины Сталина раздались его торопливые слова: «Нет! Просим остаться!» И зал загудел: «Просим, просим остаться...» Помню, как в каком-то спектакле по пьесе Брехта убиваемым мазали лица белой краской. И они недвижно стояли на сцене до конца действия, пугая белыми лицами.

Из воспоминаний Константина Симонова

65 лет спустя

Вальяжный и обаятельный буревестник Русской революции профессор Валерий Соловей снискал себе в переживаемые нами минуты роковые заметную публичную известность дозируемыми утечками с пиров всеблагих второго-третьего разряда, на которые он, видимо, регулярно приглашаем – как интересный собеседник. Наиболее котирующейся фишкой всех утечек являлось постоянно муссируемое Соловьем (не без некоторого даже бравирования своей осведомленностью) суждение о непредрешенности действа, называемого в России президентскими выборами 2018 года. Некие вызванные обстоятельствами непреодолимой силы занимательные события анонсированы заинтригованной публике на август-сентябрь 2017 года.

Эта ажурная интеллигентская игра в бисер была неожиданно опошлена двумя неотесанными мужланами, вступившими в присутствии самого государя-императора в плебейский спор хозяйствующих субъектов по поводу крышевания реабилитационного санатория «Русь». Подобные субъекты в 1990-е десятками взрывали друг друга на мемориальных кладбищах, а теперь уже замахнулись на наше все – на интимный процесс передачи сакральной государственной власти, пытаясь использовать его для обустройства своих мелких делишек.

В результате скандальной схватки «афганских бульдогов» под кремлевским ковром на обозрение публики вывалился любопытный текст, донос на высочайшее имя, в котором выделялась поразительная фраза: «Уважаемый Владимир Владимирович, под угрозой дискредитации оказались политические проекты, руководимые Володиным В.В. в качестве Вашего правопреемника».

Власть постпутинской хунты будет неустойчивой и не очень продолжительной

Столь богохульственные слова могли быть начертаны на бумаге только после того, как они сначала неоднократно были произнесены самим Путиным. То есть мы получили очень важную информацию: Путин дал понять своему окружению, что он-де не планирует идти на следующий срок, и для большей убедительности даже представил бригаде выбранного им преемника. Старинную забаву русских царей, от Ивана Грозного до Иосифа Кровавого, – жертвоприношение преемника – Михал Иваныч возродил не случайно.

Провал мифологем «Русского мира» и «Новороссии» стал крупнейшим внешнеполитическим поражением путинского режима. И подорвал его экономические устои, обострив отношения с западными партнерами, контролирующими общаки властителей России. Объем утилизируемого бабла резко сократился, что неизбежно провоцирует войну всех вооруженных структур друг против друга. Даже Национальная гвардия в 400 000 штыков может уже не защитить потерявшего свою мистическую удачу вождя от гнева фрустрированных подельников и народного возмущения.

Весь исторический опыт подтверждает, что в авторитарных борделях в подобных ситуациях меняли не кровати, а главную девочку. Не могли об этом не задуматься и российские постсоветские миллиардеры. Но самая выдающаяся посредственность кремлевского политического класса потому и самая выдающаяся, что предвидела такое развитие событий и постаралась его упредить игрой в преемника: я, мол, пацаны, и сам за власть не очень-то цепляюсь, вот и правопреемничка вам уже присмотрел. На самом деле уходить он никуда не собирается – именно по причине безнадежности ситуации в стране в целом. Он понимает, что никакой "преемник" безопасности гарантировать ему не сможет.

Кредитная история Путина такова, что после ухода от власти при любом преемнике он будет подвергнут уголовному преследованию. При этом где гарантия, что выбранный им преемник не будет смещен через неделю? Добровольно Путин никогда не уйдет и, если уж печальный конец неизбежен, предпочтет отдалить его максимально, оставаясь в Кремле под надежной до поры до времени охраной.

Скорее всего, осенью он попытается смоделировать некие драматические события, которые резко повернут настроения внутри «элиты» в сторону верноподданничества: «Уходить ни в коем случае нельзя», «Не уходите, дорогой Владимир Владимирович, на кого же вы нас бросаете!?» А пока Путин внимательно отслеживает реакцию окружения и берет на заметку тех, кто на приманку клюнет и проявит нелояльность. Кричал ведь тот же Володин: «Путин – это Россия, а Россия – это Путин», но ведь не отверг с порога кощунственную идею о правопреемничестве. Нет, спокойно и деловито шуршит бумажками, и от мысли, что он "правопреемник", никакого дискомфорта, в отличие от Маленкова, не испытывает. Проверку не прошел, можно ждать оргвыводов. Любимый придворный летописец Колесников очень тонко прочел нехорошую полуулыбку на лице capo di tutti capi при публичном оглашении словосочетания «правопреемник Володин».

Жесткая схватка дворовых за тающий ресурс продолжается на наших глазах, в том числе и между силовыми структурами. Между ФСБ и МВД с выбрасыванием проигравших из окон СИЗО или 22-летними приговорами. Между верным Золотовым и остальными силовиками, единодушно требующими от Путина головы Кадырова. Вам ничего это не напоминает? Перечитайте «Евангелие от палача» братьев Вайнеров, книгу о последних месяцах жизни Сталина. Весьма актуальное чтение. Параллели поразительны.

Прежде всего, ожесточенная грызня спецслужб у трона и у двери в опочивальню слабеющего диктатора. Берия, в качестве первого шага заговора убирающий Власика, многолетнего вернейшего охранника Сталина. Бортников, устами Муратова и Яшина разоблачающий Золотова как заказчика убийства Немцова и тем самым замахивающийся сразу на двух путинских власиков, Кадырова и Золотова.

Новый завет от палачей пишется сегодня наследниками славных чекистских традиций. Сакральное убийство Бориса Немцова, в котором были повязаны все спецслужбы страны, а не просто горстка отмороженных кадыровцев, – не причина, а созданный ими же повод для дерзкого вызова вождю. Не пепел убиенного стучится в их горячие сердца, а холодный расчет диктует использовать расследование этого преступления для удушения чистыми руками своего давнего противника. Они всегда ненавидели путинский "проект Кадыров", лишивший их, как они полагают, «победы» в Чечне, но до недавнего времени не решались перечить пахану.

Вышколенное десятилетиями репрессий окружение Сталина тогда, в далеком 1952-м сразу же поняло, что вождь прикидывается шлангом, а на самом деле готовит новую жесточайшую чистку верхушки партии. И все, что происходило с 16 октября 1952 года по 1 марта 1953-го, когда соратники товарища Сталина обнаружили его лежащим сутки в луже собственной мочи, – была отчаянная борьба диктатора и его окружения. Как сложится с соратниками у господина Путина – предсказывать сложно. Но еще раз повторю: сам уходить и тем самым приближать свою гибель он не собирается. И в любом случае, с Путиным или без Путина, правящая в стране группировка намерена – как и в 1991-м, 1993-м, 1996-м, 1999-м, 2003-м, 2012-м годах – решать ключевые для нее вопросы властесобственности исключительно в своем номенклатурном кругу.

Но кто бы ни пришел к власти в результате дворцового переворота, переворот этот в случае его успеха станет позитивным событием, резко ослабляющим режим в целом. Во‑первых, хунте не удастся создать мобилизующий миф о новом спасителе отечества – для этого потребовалось бы слишком много времени. Во‑вторых, зачистив Путина, они будут вынуждены обосновывать свой переворот и легитимизировать собственную власть обличением его преступлений, а это обличение неизбежно коснется и их самих. Так что власть постпутинской хунты будет неустойчивой и не очень продолжительной.

Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»