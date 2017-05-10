В Киеве сегодня пройдут генеральные репетиции второго полуфинала «Евровидения»
- 10.05.2017, 10:16
Завтра во втором полуфинале выступит белорусская группа Naviband.
Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве, передает БелТА.
Во втором полуфинале будут бороться:
1. Сербия;
2. Австрия;
3. Македония;
4. Мальта;
5. Румыния;
6. Нидерланды;
7. Венгрия;
8. Дания;
9. Ирландия;
10. Сан-Марино;
11. Хорватия;
12. Норвегия;
13. Швейцария;
14. Беларусь;
15. Болгария;
16. Литва;
17. Эстония;
18. Израиль.
Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".
Вечернюю генеральную репетицию смогут увидеть зрители в арене, а также национальные жюри стран, которые будут голосовать 11 мая в полуфинале.
Судейские коллегии выставят свои оценки уже сегодня вечером.
Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая.