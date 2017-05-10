В Киеве сегодня пройдут генеральные репетиции второго полуфинала «Евровидения» 10.05.2017, 10:16

Завтра во втором полуфинале выступит белорусская группа Naviband.

Генеральные репетиции второго полуфинала пройдут сегодня на сцене "Евровидения-2017" в Киеве, передает БелТА.

Во втором полуфинале будут бороться:

1. Сербия;

2. Австрия;

3. Македония;

4. Мальта;

5. Румыния;

6. Нидерланды;

7. Венгрия;

8. Дания;

9. Ирландия;

10. Сан-Марино;

11. Хорватия;

12. Норвегия;

13. Швейцария;

14. Беларусь;

15. Болгария;

16. Литва;

17. Эстония;

18. Израиль.

Белорусская группа NaviBand выступит на конкурсе с белорусскоязычной композицией "Гісторыя майго жыцця".

Вечернюю генеральную репетицию смогут увидеть зрители в арене, а также национальные жюри стран, которые будут голосовать 11 мая в полуфинале.

Судейские коллегии выставят свои оценки уже сегодня вечером.

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" проходит в Киеве с 9 по 13 мая. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй пройдет 11-го, финал - 13 мая.