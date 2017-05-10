Валерий Щукин: Если не смогу ходить – приползу на следующую уличную акцию 10.05.2017, 10:35

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

После избиения милицией на День Воли здоровье Валерия Щукина значительно ухудшилась.

После выписки из военного госпиталя известный белорусский правозащитник Валерий Щукин находится дома, но из квартиры уже практически не выходит.

«Если совсем не смогу ходить, то приползу на следующую уличную акцию», - рассказал правозащитник сайту palitviazni.info.

Напомним, что 22 марта Валерий Щукин отметил свой 75-летний юбилей, а уже через три дня, во время празднования Дня Воли, ОМОНовцы его жестоко избили. После этого он попал в больницу, а сейчас находится дома на постельном режиме.

«День хожу, а два-три дня лежу в постели, - рассказывает Валерий Щукин. - Не скажу, что раньше у меня было здоровье 20-летнего парня, но оно значительно ухудшилось именно после того, как попал после Дня Воли в больницу. Сейчас еле ноги передвигаю, чувствую слабость в организме. Но двигаться все равно надо».

Валерий Щукин говорит, что следов на ногах после избиения дубинками уже почти не осталось, но «такие процедуры здоровья тоже не добавляют».

«Я, как говорится, не первый год замужем, поэтому не сказал бы, что попал во время Дня Воли в стрессовую ситуацию, и это могло повлиять на здоровье, - отмечает он. - Но три часа сидеть на мокром асфальте - это тоже не очень хорошо для организма. В больнице я прошел полное медицинское обследование, нашли воз и маленькую тележку различных болезней, но ведь это не смертельно».

Валерий Алексеевич добавляет, что врачи посоветовали ему «регулярное обследование, тишину и спокойствие», но на такое он не соглашается.

«Если совсем не смогу ходить, то приползу на уличную акцию, - говорит Валерий Щукин и спрашивает: - Когда следующая?»