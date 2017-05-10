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Биткоин обновил исторический максимум к доллару

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  • 10.05.2017, 11:15
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Рост стоимости криптовалюты связан отчасти с увеличением спроса на альтернативные активы.

Биткоин во вторник установил новый исторический максимум. Его курс поднялся до 1 760,4 доллара США за 1 биткоин. Капитализация рынка биткоинов оценивается в 52,5 млрд долларов, сообщает Reuters (перевод – belmarket.by.

Рост котировок был связан отчасти с увеличением спроса на альтернативные активы. Надо отметить, что торговля биткоинами остается крайне волатильной. За взлетами нередко следуют столь же резкие падения. Однако в этом году в целом наблюдается тенденция к росту стоимости криптовалюты.

На ее стоимость также влияет и то, что она нередко выступает промежуточным звеном в конвертации новых криптовалют, основанных на технологии блокчейн.

Также росту валюты в последний месяц способствовали новости о том, что Япония собирается признать ее полноценным платежным средством.


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