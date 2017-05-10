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Новый президент Южной Кореи вступил в должность

  • 10.05.2017, 11:31
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Мун Чжэ Ин
Фото: yonhap

В инаугурационной речи Мун Чжэ Ин заявил, что намерен быть «президентом для всех».

Мун Чжэ Ин, избранный новым президентом Южной Кореи, официально вступил в должность в среду, 10 мая, сообщает агентство Yonhap (перевод – gordonua.com).

В инаугурационной речи Мун Чжэ Ин заявил, что намерен быть «президентом для всех», подчеркнув, что те, кто его не поддерживал, также являются частью нации.

Досрочные выборы состоялись накануне, 9 мая. Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей.

Выборы были назначены в связи с отстранением от власти предыдущего лидера Пак Кын Хе. 10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил ее импичмент. В ночь на 31 марта суд Сеула арестовал экс-президента, а 17 апреля прокуратура Южной Кореи предъявила Пак Кын Хе официальные обвинения во взяточничестве.

Пак Кын Хе стала третьим в истории президентом страны, арестованным по обвинениям в уголовном преступлении. До нее аресту и заключению подвергались Чон Ду Хван и Ро Дэ У.


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