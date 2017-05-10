Найдена неизвестная песня партизан «Зеленого Дуба» 4 10.05.2017, 11:38

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Дневник белорусского героя 1920-х был случайно обнаружен на чердаке деревенского дома.

Блогер Всеволод Стебурако опубликовал в «Фейсбуке» текст песни из чудом уцелевшего дневника, который, вероятно, принадлежал партизану «Зеленого Дуба».

Дневник был случайно найден на чердаке деревенского дома в неназванным районе. Датируется текст 1920-ми годами.

Нес крумкач у дзюбе жолуд,жолуд выпаў – вырас волат!

Вакол волата браты зь імі чын бяры і ты!

На тым дубе па суку кожнаму бальшавіку:актывісту, камсамольцу,пралетару-дабравольцу,інфарматару ЧК, камандзіру РККА!

Вакол дуба шуміць гай – не сядзі – дапамагай!

Хай ўсе людзі добрай волі садзяць тых дубой паболей!

Каб над нашаю дубровай узыйшоў сьвітанак новы!

Белорусский крестьянская партия «Зеленый Дуб» - белорусская партизанская организация, которая действовала на территории БССР в течение 1920-х годов. Отряды «Зеленого Дуба» вели вооруженную борьбу против власти большевиков. Основной целью организации было восстановление независимости Белорусской Народной Республики.