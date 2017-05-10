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Найдена неизвестная песня партизан «Зеленого Дуба»

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  • 10.05.2017, 11:38
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Дневник белорусского героя 1920-х был случайно обнаружен на чердаке деревенского дома.

Блогер Всеволод Стебурако опубликовал в «Фейсбуке» текст песни из чудом уцелевшего дневника, который, вероятно, принадлежал партизану «Зеленого Дуба».

Дневник был случайно найден на чердаке деревенского дома в неназванным районе. Датируется текст 1920-ми годами.

Нес крумкач у дзюбе жолуд,
жолуд выпаў – вырас волат!

Вакол волата браты
зь імі чын бяры і ты!

На тым дубе па суку
кожнаму бальшавіку:
актывісту, камсамольцу,
пралетару-дабравольцу,
інфарматару ЧК,
камандзіру РККА!

Вакол дуба шуміць гай –
не сядзі – дапамагай!

Хай ўсе людзі добрай волі
садзяць тых дубой паболей!

Каб над нашаю дубровай
узыйшоў сьвітанак новы!

Белорусский крестьянская партия «Зеленый Дуб» - белорусская партизанская организация, которая действовала на территории БССР в течение 1920-х годов. Отряды «Зеленого Дуба» вели вооруженную борьбу против власти большевиков. Основной целью организации было восстановление независимости Белорусской Народной Республики.


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