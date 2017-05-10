Российская телеведущая опозорилась 9 мая в прямом эфире 29 10.05.2017, 11:45

5,018

Фото: mskagency.ru

Корреспондент канала Россия-24 перепутала своих «дедов», которые «воевали».

Об этом в «Фейсбуке» написала российская журналистка Елена Рыковцева.

«Корреспондент канала Россия-24 Мария Бондарева, которая ведет свой репортаж с шествия «Бессмертный полк» под всю эту бравурную музыку, песни, шарики и праздник, вдруг вытаскивает откуда-то из-за пазухи портретик в черной рамке и говорит:

– Мы, корреспонденты канала Россия, тоже решили поучаствовать. Я нашла фотографию своего дедушки. Его звали Иванов Виктор… (она задумывается) Иванович. Он воевал. Но он три года пробыл в плену. Поэтому мой папа был вынужден взять фамилию моей бабушки. Чтобы с ними чего-нибудь не случилось», – написала Елена Рыковцева.

Буквально через час, по ее словам, прозвучала другая история.

«Но проходит какой-то час. И та же корреспондент того же канала Мария Бондарева опять вытаскивает тот же портрет! Но текст уже совсем новый!

– Вот я в очередной раз в нашем эфире хочу поделиться. Это мой дед. Иванов Виктор Михайлович (теперь Михайлович). Фронтовик. Ветеран Отечественной войны. Он воевал и находился в плену целых 3 года. Но он выжил! Он вышел на свободу и прожил до 90 лет! Так что я хочу сказать ему большое спасибо, как и другим фронтовикам!» – написала журналистка.