Несмотря на снег за окном в Минске отключают горячую воду 3 10.05.2017, 11:50

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С 10 мая в различных районах Минска уже начали отключать горячее водоснабжение.

Мало того, что столичные власти отключили отопление даже в больницах, школах и детсадах, как сообщалось, в связи с «благоприятным прогнозом погоды», так к тому же многих минчан еще оставят в этот холод без горячей воды.

С 10 мая для «подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период» в различных районах Минска уже начали отключать горячее водоснабжение, сообщается на сайте Мингорисполкома.

График отключения горячей воды в Минске в мае

10 мая

2-й пер.Долгиновский, 1; 2-й Холмогорский пер., 2; 2-я ул.Пржевальского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Алтайская, 64к4, 5; 166к1, 2; 164к1, 2; Ангарская, 40, 46, 68, 187; Артема, 14, 16, 28; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Варвашени, 13к1, 2, 3; 15В; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 42, 42А, Б; 44; Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 119А; 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8, 8А; 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14А; 16, 18, 19, 20, 21, 22к1, 2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52к1, 2; 54, 56, 58к1, 2; Гинтовта, 3, 4, 5А, Б, В, Г; 6, 8, 9, 10, 12, 12А; 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 54; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к1, 2; 13, 13А; 14, 15, 18, 20, 22, 22Б;30, 32, 32А;34, 36к1, 2; 38, 38А; 40, 40А; 44, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грибной пер., 28; Днепровская, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Долгиновский тр, 39, 42, 44, 50, 52, 54, 54В; 56; Илимская, 1/63; 3, 5, 6Б; 8, 8А; 9, 10к1, 2, 3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, Б; 29, 31, 33, 35, 43, 58;Иркутская, 139; К.Туровского, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26; Каховская, 17, 26; Копиевича, 3, 5, 7; Копище, гп15А; Купревича, 1к1, 2, 3, 4, 5; 2, 3, 3В; 3к24; 4, 5к1, 2, 3, 4; 7, 8к2; 10, 12, 14; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 7, 15, 15А; 17, 19; Макаенка, 7А; Мстиславца, 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24; Навуковая, 2, 2А; 4, 6; Независимости пр., 116, 148, 148к1, 2, 3; 150, 164, 168к1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 185;191, 191А, Б; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 9А; 51, 53к1, 2, 3, 4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86к1, 2, 3; 88к1, 2; 92, 92А; 94, 94А; 96, 96А, Б; 98; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Новаторская, 53А; Нововиленская, 1, 3, 3А; 4А;5, 5А; 6, 7Б;8А; 9А; 10, 10А; 11, 12, 13, 13А; 14, 15; Нововиленский пер, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;Огинского, 4, 6; Орловская, 51, 53, 57, 59; Осипенко, 2, 4, 6, 8 Острошицкая, 2, 2А, Б; 3А; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17к1, 21, 23/48; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135к1, 2, 3; 137, 139, 141, 143к1, 2; 145; Охотский пер., 17, 21; Парниковая, 3к1, 2, 3; 5, 5А; 7, 9, 11, 13, 13А; Пархоменко, 3; Подгорная, 19А, 19к1, 2, 3; 67; Программистов, 3; Радиальная, 34к1; 36, 36А; Руссиянова, 1, 2, 3к1, 2; 4; 5к1, 2, 3; 6, 7, 7А; 8, 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3, 4; 14, 15, 15-2; 16, 18, 21, 21А; 23; 24, 25, 26, 27, 27к1, 2; 28, 29, к1, 2; 30к1, 2; 32к1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Сморговский тр., 3, 7, 10; Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50к1, 2; 54, 56, 56А; 58, 60, 62; Стадионная, 5, 14к1; 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тр., 26к1; 26В; 28к1; 30, 69, 69а; 73, 75, 75А; 77; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 6А; 7, 8, 9, 10, 11, 11А; 13, 15, 17; Ф.Скорины, 1, 15А; 34, 36, 37, 39, 39А; 40, 41, 41А, Б; 43, 43А; 44, 46, 45, 45А; 47, 50, 51, 52; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47А;47, 49, 51, 53А; 53, 55к1, 3; 55; Холмогорская, 47к1; 47А, Б; 51, 53, 55, 59, 63, 65, 85; Червякова, 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57А; 59, 61, 64; Шафарнянская, 1, 2, 2А; 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18; Шугаева, 2, 3к1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13к1, 2, 3; 15к1, 2; 17к1, 2, 3; 17Б; 19к1, 2, 3; 21к1, 2; 23к1, 2; 25, 27.

Автозаводская, 1-43, 2-70; Автозаводской пер., 1-21, 2-34; Азизова, 3, 4-8; Академика Высоцкого, 3, 7; Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 166 к.1-164 к.2, 206; Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19; Артема, 14-16, 28, 47; Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70; Варвашени, 13 к.1-3; Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1-35; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31; Герасименко, 1-57, 8-58 к.2; Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9; Городецкая, 2-70, 3-15; Грибной пер., 28; Даумана, 13, 13б, 23; Днепровская, 67-79, 100-118; Долгиновский 2-ой пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56; Земледельческая, 50; Илимская, 1-43, 6б-58; Иркутская, 65а, 139; Карастояновой, 3-45; Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а; Копиевича, 3-7; Лазо, 7; Летняя, 22; Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г.п. 7; Макаенка пер., 4; Макаенка, 7а; Минский р-н, ул. Лопатина; Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г.п. 29; Навуковая, 2-6; Наклонный 1-ый пер., 2, 2а-б; Независимости пр-т, 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г.п. 3.1, г.п. 3.2; Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61; Никифорова, 3-51; Новаторская, 53, 53а, 55; Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26; Нововиленский пер., 2-12; объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6; Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а; Одесский пер., 1-9, 2-12а; Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8, 15-27; Острошицкая, 2-14, 3а-23; Охотская, 117, 119, 133-149, 120; Охотский пер., 14, 15-21; Парниковая, 3-13; Пархоменко, 3; пер. Канатный, 0 (2 по г.п.); Переходная, 62, 64; Переходный 2-ой пер., 6а; Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г.п. 23а, г.п. 24, г.п. 25а; Пожарского, 9, 11; поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133; Пржевальского 2-ая, 1-31; Прогрессивная, 8, 29а; Радиальная, 7-15, 16, 34 к.1-58; Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18; Скорины, 1, 15а, г.п. 27, г.п. 52; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а; Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62; Стадионная, 5, 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88; Томский пер., 35; Туровского, 2-26, 5; Уручская, 1-17, 2-10; Ушакова, 33; Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к.1-3; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65, 85; Холмогорский 2-ой пер., 2; Хоружей, 33-41, 44, 44а; Центральная, 46; Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61; Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18; Шевченко б-р, 9-17; Шугаева, 2, 3-13, 17; Щедрина, 1, 46, 82, 83.

11 мая

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38; 2-й Прилукский пер, 9; Бельского, 39к1, 2, 3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Грушевская, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 136; Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48; Дубравинский пер, 3к1, 2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128А; К.Либкнехта, 82, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 112; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Минина, 6, 10, 10А; 12, 16, 18, 18А, Б; 20; Пономаренко, 52, 54, 56; Прямая, 22, 24, 24А; 28; Прилукская, 42, 44, 48, 50; Р.Люксембург, 84, 90А; 143, 147, 183; Харьковская 71, 73, 75; Хмелевского, 12А.

Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69; Берута, 4-12; Бетонный пр-д, 1-33, 6; Волоха, 1-41, 2-16, 43-59; Глаголева; Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148; Гурского; Д.-Марцинкевича, 1-11, 2-10; Дзержинского пр-т, 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60; Дубравинский пер., 3-9; Железнодорожная, 21-41, 122-136; Жукова пр-т, 3, 17-29; Землемерная 1-ая, 4; К.Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130; Карпова, 4-8, 12-16; Киреенко, 3-7; Коржа, 1-15, 2-26; Короткий 3-ий пер.; Кулибина; Куприянова, 1-19; Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49; Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а; Окрестина, 30, 36, 38, 62; Пермская, 46-54, 51; Пономаренко, 1-43, 24-62; Прилукская; Прилукский 2-ой пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а; Прямая, 22-28; Пушкина пр-т, 26-34, 31-39; Р.Люксембург 2-ой пер., 1-7, 4-8; Р.Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205; Стасова, 17; Тышкевичей, 1; Уманская, 49-65; Харьковская, 71-75; Хмелевского, 12, 32-40, 33-37; Щорса, 44-46; Я.Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.

15 мая

Брестская, 56к2; 60, 62, 66, 68к1, 2; Казинца, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; 45; 51к1, 2, 3, 4, 5, 3А; 64А; 83, 83А; 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 96А; 97к1, 2;98, 105к1, 105А; 107, 120, 121, Корженевского, 7, 9, 9к1, 2; 33к1, 2, 3.

Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27-31; Брестская, 56 к.1-2-86; Казинца, 35-51 к.1-5, 83-121, 48-122; Кижеватова, 86-90; Корженевского пер., 2а, 2в, 6б; Корженевского, 1 к.1-2, 3-33 к.1-3, 41, 45, 2-26; Курчатова, 1-9, 6-10; Ландера, 2-120; Серова, 1, 2а, 4; Стебенева пер., 2-14, 3; Стебенева, 6-22.

16 мая

В/часть №31802; в/часть №2007; Выготского, 1, 2, 3, 4А; 8, 14, 16, 19, 29, 37, 39, 43, 45; Долгиновский тр., 150, 152; 160, 160А; Здания Свято-Елисаветинского монастыря; Красина, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65; Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50А; 54Б.

22 мая

Асаналиева, 12, 14, 16, 18, 34А; 34к2; 48, 48А; 50, 52, 56; Брестская, 90; Кижеватова, 7к2; 60к1, 2, 3, 4, 6, 7; 68; Корженевского пер., 8, 12, 26; Осиповичская, 7; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А; 8, 14, 18; Серова, 1А; 3, 3А; 5А; 15, 17, 31, 33.

Асаналиева, 2-72, 5-15; Брестская, 2-90, 77-87; Казинца, 33; Кижеватова, 7, 9, 58-80 к.1-2; Корженевского пер., 2-32; Корженевского, 51; Осиповичская, 2а, 16, 5, 7; Пирогова, 6, 15; Пуховичская, 5а, 21, 8, 14, 20; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 8, 16, 18, 46а; Фомина 1-ый пер., 8.

23 мая

2-й пер.Тимошенко, 3; Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 10, 10А; 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А; 19, 19А; 20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Лобанка, 9к1, 2, 3; 11, 13к1, 2; 15, 17, 19; Одинцова, 1к1, 2; 2к2;3к1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А;13, 14к1; 15, 16, 17, 18к1;19, 19А; 20, 22, 22к1; 23к1, 2; 24, 27, 27А;29, 30, 31к1, 2, 3; 32, 33, 35, 36к1;37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63к2; 65, 71к2, 3, 4; 75, 77к1, 2, 3; 79к1, 2; 81, 85, 87, 89; Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91, 97; Тимошенко, 8, 10, 12, 14к2; 16, 18, 20к1, 2, 3; 22к1; 24к1;34, 38; Якубовского, 15к1; 17, 19, 20, 21, 22к1, 3;23, 24к1, 2, 3; 25, 26к1, 2, 3, 4; 27, 28к1, 29, 30, 30к1; 32, 32А; 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48к1, 2; 50, 53, 54, 54А; 56, 60, 74, 76, 78, 80, 80А.

Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 12, 14, 14а; Лобанка, 9-19; Матусевича, 35; Одинцова, 1-19, 23 к.1-2, 27-37, 41-65, 69, 71 к.2-4, 75-81, 85-89, 2-6, 10-24, 32, 36 к.1, 38; Притыцкого, 60, 60 к.2, 62, 64б, 73-79, 83, 87-91, 97; Тимошенко 2-ой пер., 8-24, 28-38; Тимошенко, 2, 3; Шаранговича, 4; Якубовского.

24 мая

Гашкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Голодеда пр-д, 15Б; 21; Голодеда, 5Б; 5к2, 3, 4; 7/2; 7А; 12, 14, 15к3, 16, 17к5; 18к1, 2; 20, 21к1; 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77; Дроздовича, 3; Игуменский тр., 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Каганца, 2Б; 2, 4; Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А; 32, 34, 34к1, 2, 3; 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78; Пташука, 1, 3, 5, 7, 9; Сырокомли, 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Ташкентская, 6А; 8, 10, 12; Уборевича, 38к2; 46А; 72, 73, 168, 170, 172, 174; Шпилевского, 54, 55, 56, 57, 59, 60; Я.Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Ауэзова; Гашкевича; Голодеда; Голодеда пр-д; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16-26, 30-42, 45, 47; Инженерная, 3, 7, 11, 17а, 4; Каганца; Краснослободская, 1-19, 84; Лучины; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-9; Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

29 мая

Высокая, 11В, Д; Геологическая, 59Б; 59к1, 2, 3; 63А; Карвата, 2, 4, 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г; 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

30 мая

2-й пер. Багратиона, 22, 22А; 24, 28, 30, 32; Авангардная, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А; 49, 50, 51, 52, 52А; 54, 59; Багратиона, 67, 69, 71, 73, 73А; Беды, 36, 38; Белинского, 23; Берута, 20; Бирюзова, 13А, Б; 15А; Восточная, 41, 107, 107А; Гамарника, 27; Горовца, 34к1, 2; д.Боровая, 34; Запорожская, 22, 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49А; 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А; 63, 65, 67; К.Маркса, 24, 26, 31; Калиновского, 55А; Кедышко, 24, 26, 26Б; 28; Коллективный пр-д, 8; Кольцова, 12к2; 21; Крамского, 14; Логойский тр., 25к1, 3; Малинина, 8, 10, 10А; 12, 14; Маневича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, Здания КГБ; Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А; 12; Независимости пр., 119; Октябрьская, 2, 4, 8А; 10, 10А; 10к2; Плеханова, 26, 28к1; 46, 48, 48А;93, 93А; 95, 97к1, 2, 3, 4, 5; 99; Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Пушкина пр., 10; Рокоссовского пр., 27, 46, 48, 50, 52к1; 54к1; 56, 58к1; 60к1; 62, 64, 74, 74А; 76, 78, 80, 82; Свердлова, 34; Седых, 38А; Столетова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Тепличная, 1; Тикоцкого, 59; Товарищеский пер., 2А; Уральская, 41; Филимонова, 3, 3к2; 5к1, 2; 7, 7А, Б; 8, 10, 12, 14; Широкая, 10; Я.Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70; Якубова, 16, 18, 48к1, 2, 3, 4; 52, 52А.

3-го Сентября; Авангардная, 35-41, 59, 61, 42, 46-60; Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к.7; Аранская, 1-13, 18, 24; Багратиона 2-ой пер., 18а-24, 28, 34, 42, 17, 19; Багратиона, 55 а-б, 67-71, 85, 56-62, 70; Белорусская, 2-14, 15-41; Берута, 3-17, 14-24; Бирюзова, 3-25; Бобруйская, 4-6, 5-27; Бумажкова, 37, 37а, 39; Ванеева, 29, 31, 34, 40-48; Велосипедный 2-ой пер., 1-5, 9, 10, 22, 30-36; Верещагина; Володарского, 13-23, 16-24; Горовца; Гусовского; Долгобродская, 23-43; Долгобродская, 3-13, 4-18; Загородный 1-ый пер.; Загородный 3-ий пер., 4а; Загородный 4-ый пер.; Запорожская, 2, 22-28, 32-42, 45-67; Запорожский 1-ый пер., 29; Запорожский 3-ий пер., 9; К.Маркса, 1-33, 2-36; Калиновского, 4-82, 17-115; Кальварийская, 25-41, 44-62; Карбышева, 1-13, 25, 42-50; Кедышко, 26-28; Кирова, 1-23, 2-16, 23-33; Кнорина, 50; Козлова, пер., 1-11, 15, 4-10, 14-26, 44-50; Коллективный пр-д, 8; Комсомольская, 25-33, 34-38; Крупской, 11, 15; Ленина, 12-16, 20-34, 46, 13-21, 47; Ленинградская, 1-7, 2-20; Логойский тракт, 134, 136; Малинина 0, 1-41, 2-34; Малявки, 1, 1а; Маяковского, 1, 2-4; Менделеева 1-ый пер., 50 к.2, 50 к.4; Менделеева, 1-27, 4-14, 20-24, 30, 36; Минский р-н, д. Боровая, 1, 6, г.п. 3; Михайловский пер., 4; Независимости пр-т, 117-157, 165; Независимости пр-т, 2-20; Одоевского, 6-12, 23- 87; Октябрьская, 2-16, 5-25; Ольшевского, 4-8, 3-41, кроме 29 к.1; Партизанский пр-т, 2, 8; Передовая, 3-15, 109а-115; Передовая, 4; Пинская; Плеханова, 26-72, 51-127; Пономаренко, 4-22; Привокзальная пл., 3-7; Притыцкого, 2а-б, 4-26; Пушкина пр-т, 1-29, 6-24, 36-66; Рокоссовского пр-т; Свердлова, 1-23, 22-36; Седых, 14-68, кроме 14а-в; Скрыганова, 1-13, кроме 7 к.2; Славинского, 1-45, 18; Смоленская, 7, 49, 51, 52, 52а; Снежный пер., 4; Ст. метро «Площадь Ленина»; Столетова, 1-21, 2; Тикоцкого, 2-52, 9, 57, 59; Товарищеский пер., 2; Тростенецкая, 4, 8, 10б, 22, 15, 21; Ульяновская, 8, 30-34, 23-41; Уральская, 1-13, 6а-16, 41; Уральский пер., 3-15; Филимонова, 1-13 к.1-2, 8-14; Филимонова, 69; Фроликова, 1-13, 17-33, 45, 47; Харьковская, 1-19б, 53-57а, 4-58, 72- 90; Энгельса, 26-34;; Я.Мавра, 9-35, 64а, 68а-в, 70; Якубова.