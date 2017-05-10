БНК требует немедленно освободить Владимира Некляева 11 10.05.2017, 11:59

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Владимир Некляев

Тюремная администрация отказывает политику в необходимой медицинской помощи.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Тюремная администрация отказывает в необходимой медицинской помощи Владимиру Некляеву, который сейчас отбывает арест в центре изоляции правонарушителей. Зная состояние его здоровья после брутального задержания 24 марта, Белорусский Национальный Конгресс считает действия властей попыткой убийства одного из лидеров БНК. Мы требуем немедленного освобождения Владимира Некляева и наказания виновных в попытках его убийства».

Владимир Некляев был задержан ОМОНом утром 6 мая возле своего дома в Минске. Суд заочно приговорил политика к 5 суткам ареста за участие в несанкционированном властями Марше нетунеядцев 17 февраля.

Накануне Дня Воли, 24 марта, Некляев был госпитализирован с гипертоническим кризом после задержания брестскими пограничниками.