Положительно с прибором 8 Илья Мильштейн, graniru.org

10.05.2017, 12:11

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

50% россиян, опрошенных накануне Дня Победы, положительно оценили деятельность тов. Сталина во время войны.

Еще примерно треть респондентов нашли в его методах руководства армией и страной как положительные, так и отрицательные черты. Жалкие с виду 8% не одобрили управленческие практики верховного главнокомандующего.

Эту социологию можно воспринимать по-разному.

С недоверием, поскольку опрос проводил давно прикормленный Кремлем фонд «Общественное мнение». И если начальство присвоило себе победу и генералиссимус Шойгу уже штурмовал рейхстаг под Москвой, причем успешно, то и Сталина отчего бы не возвеличить? В 2005 году 40% соотечественников считали его безупречным полководцем по версии ФОМ, а теперь, значит, пришла пора в таком духе высказаться каждому второму. Заказ отработан, и что тут комментировать.

Однако с этой в целом оптимистичной точкой зрения (народ не ведает, что с ним творят социологи) не вполне согласуются факты. В частности, итоги опросов, проведенных совсем другим аналитическим центром - испытанным иностранным агентом «Левадой». Там еще в феврале было отмечено, что «любовь россиян к Сталину достигла максимума», и приводились впечатляющие цифры. В сумме он пробуждал чувства добрые у 46% опрошенных, что сопоставимо с данными ФОМ. Правда, среди них лишь 4% выражали восхищение великим вождем, 32% его уважали, а каждый десятый относился с симпатией, так что некоторые из респондентов могли бы и диалектически ответить на вопрос о Сталине-военачальнике. Мол, симпатичный был стратег, респект ему и уважуха, но войну едва не проиграл. Короче, есть расхождения у социологов, которым стоит верить, с теми, кому безоглядно доверять не следует.

Оттого итоги опубликованного позавчера опроса должно, по-моему, воспринимать двойственно. С тоской и надеждой. Есть поводы и для печали, и для радости. Половина или сколько там россиян, некритически оценивающих деятельность Сталина в 1941-1945 гг., - это конечно прискорбная цифра. Даже если их поменьше, все равно оторопь берет при мысли о том, что десятки миллионов граждан не знают или не желают знать правды о войне. А также о довоенных временах, когда глава советского государства занимался сознательным истреблением собственной армии. О том, что враг, разгромивший наши войска, дошел до Москвы. И о том, что именно он, вот этот Иосиф Виссарионович, внес огромный личный вклад в создание власовского движения - самой большой за всю историю армии коллаборантов. Средствами террористической внутренней политики в 30-е годы и объявлением предателями всех пленных.

Для половины или скольких там россиян нет и не было двух оттепелей и фронтовой прозы с ее честным и яростным описанием ада, в который была погружена страна не без помощи бездарного руководства во главе с лучшим другом военнослужащих. Нет и не было военных мемуаров. Нет и не было основанных на документах исторических исследований, посвященных Второй мировой войне. Даже сам Сталин, который в своем глумливом тосте, обращенном к победителям, признавал кое-какие свои ошибки, им не указ. Все он делал правильно.

Подлинный оптимизм внушают иные мысли. Явление, названное победобесием и закономерно совпавшее по срокам с аннексией Крыма, новой холодной войной и тотальным «геббельсом» на гостелеканалах, не могло не обернуться возрождением сталинизма в его самых убедительных и причудливых формах. С Иосифом Джугашвили на иконах, байкерами, штурмующими европейские города, судами за перепосты, младенцами в мундирах энкавэдэшников и строгим регламентом ношения георгиевской ленты. Это, собственно, тот самый случай, когда на часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно: одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно, - а их сегодня, представьте себе, все-то половина, если не меньше. Голосующих за Сталина мудрого, родного и любимого.

Народ все-таки держится, и немало еще остается граждан, которые на вопрос социологов отвечают так, словно и не смотрят телевизор или, страшно вообразить, не разучились думать собственной головой. Странно, но дураков гораздо меньше привычных уже 88%. Каждый третий обнаруживает пятна на белоснежном кителе Иосифа Виссарионовича, склоняясь к мысли, что были и отрицательные стороны в его манере ведения войны. 8% россиян вообще ничего хорошего про Сталина-полководца сказать не желают. Каждый десятый бесстрашно уклоняется от ответа.

А это тоже миллионы и миллионы наших соотечественников. И что-то, то ли интуиция, то ли исторический опыт, подсказывает, что именно они будут менять страну. Осуществляя ее десталинизацию и депутинизацию. По той причине, что разумное меньшинство, едва ослабляются и спадают с его рук и ног кандалы, скрепы и другие оковы тяжкие, обычно занимается подобными делами, и это ведь уже не раз в России бывало. После царя Николая I, в рамках необходимейших государственных реформ. После царя Николая II, хоть и недолго, к сожалению. После царя Иосифа. После коммунизма. Сталинизм-лайт тоже не станет исключением, и в зеркале социологии снова отразятся мятущиеся россияне, которых опять обманули проклятые вожди и их прихвостни.

И про войну, как выяснится, они врали, и про Америку, и про Европу, и про Украину, причем сам Путин тоже врал! Преодолевая очередной культ личности и борясь с его последствиями, граждане сурово осудят лгунов и обмана не простят. «Сталина на них нет», скажут россияне.

Илья Мильштейн, graniru.org