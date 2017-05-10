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В Украине уволили начальников полиции Днепра и Днепровской области

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  • 10.05.2017, 12:36
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Мероприятия ко Дню Победы в Днепре
Фото: УНИАН

Увольнения связаны с провокациями против героев АТО на 9 мая.

После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре на 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Об этом Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«1. Утром подписан приказ об освобождении от должностей: — начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешка; — начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; — соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности.

2. Назначено служебное расследование по тому, что произошло — для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.

3. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр — для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств», - написал глава МВД Украины.

Как сообщает УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, титушками из так называемой «охраны» «Оппозиционного блока» и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадало несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Всего в отделы полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

Фото: informator.dp.ua

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