В Украине уволили начальников полиции Днепра и Днепровской области

В Украине уволили начальников полиции Днепра и Днепровской области6
- 10.05.2017, 12:36
- 8,181
Увольнения связаны с провокациями против героев АТО на 9 мая.
После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре на 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Об этом Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
«1. Утром подписан приказ об освобождении от должностей: — начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешка; — начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; — соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности.
2. Назначено служебное расследование по тому, что произошло — для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.
3. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр — для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств», - написал глава МВД Украины.
Как сообщает УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, титушками из так называемой «охраны» «Оппозиционного блока» и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадало несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.
Всего в отделы полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.