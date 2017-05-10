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Школьник из Индии установил необычный мировой рекорд

  • 10.05.2017, 12:41
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Мальчик стал рекордсменом, продемонстрировав необычный стиль катания на роликах.

Девятилетний школьник из Индии установил мировой рекорд, показав зрителям свои потрясающие навыки лимбо-скейтинга — катания на роликах под очень низкими объектами, пишет 120.su.

Тилук Кейсам без остановки проехал 145 метров под 146 препятствиями, и на этот подвиг у него ушло 56,01 секунд. Собственно, мальчик попал в Книгу рекордов Гиннеса во второй раз. Первый рекорд он установил в 2015 году, проехав всё тем же необычным стилем самое длинное расстояние.

Видеоролик, появившийся на YouTube, показывает, как необычайно гибкий мальчик демонстрирует свои умения.


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