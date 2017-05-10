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Пострадавший при ЧП на «Брестбытхиме» выписан из больницы

  • 10.05.2017, 12:59
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Утром 6 мая на химзаводе в Бресте произошел выброс вредных веществ.

Пострадавший в результате ЧП на Брестском заводе бытовой химии выписан из больницы, сообщили БелТА в Брестской центральной городской больнице.

Напомним, что утром 6 мая в цеху по производству синтетических средств и розливу их в мелкую тару произошла утечка паров химического вещества. Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек — 63-летний слесарь — был госпитализирован с диагнозом «токсическое воздействие неутонченных дымов, газов, паров». После проведения диагностики и необходимого лечения 8 мая брестчанин был выписан в удовлетворительном состоянии. Он направлен для дальнейшего наблюдения и лечения к участковому терапевту.

По основной версии следствия, причиной случившегося на «Брестбытхиме» стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара. Емкость в тот момент закрыта (герметична) не была, так как данная процедура проводилась открытым способом. Инцидент каких-либо разрушений и повреждений имущества не повлек.


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