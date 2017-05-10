ФСБ России разъяснила процедуру контроля на авиарейсах с Беларусью 10.05.2017, 12:53

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Белорусские пассажиры будут обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

ФСБ России подтвердила перевод авиарейсов из России в Беларусь в международные секторы аэропортов с 15 мая, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пограничный контроль граждане России и Беларуси на этих рейсах проходить не будут, он вводится для граждан третьих стран.

«С 15 мая 2017 года авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Беларуси и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов, - сообщили в ФСБ. - Пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет».

В ФСБ пояснили, что соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. Пассажиры - россияне и граждане Беларуси - при этом обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию.

«Иностранные граждане (кроме граждан Беларуси) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов», - уточнили в ФСБ.