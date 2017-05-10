Представитель рабочих: Практически все предприятия в Новополоцке «лежат» 17 10.05.2017, 13:15

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Профсоюзный активист – о том, как снижаются зарплаты в городе с крупнейшим в стране предприятием.

О ситуации в районном центре «Салiдарнасцi» рассказал председатель Региональной организации Независимого профсоюза Новополоцка Иван Святохо.

Лидер профсоюза прокомментировал недавно озвученные концерном «Белнефтехим» планы вывести новополоцкий «Нафтан» на безубыточную работу.

По словам активиста, весь прошлый год зарплаты работников нефтеперерабатывающего предприятия «стояли на месте»:

– Не было повышения зарплат, а инфляция в стране вы сами знаете какая. Перевода работников на неполную рабочую неделю не было, так как у нас идет беспрерывный производственный цикл и сделать это просто невозможно. Что касается планов концерна, то их можно выполнить, если будет полная загрузка предприятия нефтью (в 2016 году нефти не хватало из-за белорусско-российского конфликта – прим.)

По мнению Ивана Святохо, ситуация на «Нафтане» выглядит намного лучшей по сравнению с другими новополоцкими предприятиями.

– За исключением нефтепереработки, практически все предприятия в городе лежат. Выживают только те, кто как-то завязан на «Нафтан». Ремонтные и прочие организации... А так везде зарплаты очень низкие - 200-300 рублей это базис. Официальная статистика часто необъективная – это как средняя температура по больнице: один 2000 рублей получает, а второй 400, вот и получается средняя, сами знаете какая, – подчеркивает он.

По информации активиста, в городе также продолжаются массовые сокращения – только на торговых предприятиях города сократили уже около двух тысяч человек. Так что, проблема «Нафтана» пока выглядит для местных жителей далеко не самой актуальной.