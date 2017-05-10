Трамп согласился принять Лаврова в Белом доме 4 10.05.2017, 13:24

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На встрече будет обсуждаться ситуация в Сирии и широкий круг международных проблем.

Президент США Дональд Трамп примет в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белом доме и обсудит с ним ситуацию в Сирии и широкий круг международных проблем.

Об этом «Голосу Америки» сообщил высокопоставленный представитель США.

Это будет встреча самого высокого уровня между Трампом и представителем правительства президента России Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность 20 января.

Представитель США, выступая на условиях анонимности, сообщил, что повестка переговоров будет включать Сирию, американо-российские отношения и другие вопросы международного характера.

Отношения между США и Россией ухудшились после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку, ответственность за которую Вашингтон возложил на президента Сирии Башара Асада, который является союзником России.

Однако большую часть времени Лавров проведет с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, обсуждая Сирию, Украину и двусторонние проблемы.

«Что касается Сирии, госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу и созданию основы для политического урегулирования конфликта», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Тем временем министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США будут внимательно изучать российский план создания зон «деэскалации» в Сирии.

«Дьявол всегда кроется в деталях, – заявил Мэттис в ответ на просьбу прокомментировать эту инициативу. – Мы рассмотрим это предложение, оценим, работоспособно ли оно».

На прошлой неделе Россия, Турция и Иран согласились с предложенным Москвой соглашением о создании так называемых зон «деэскалации» в попытке положить конец шестилетнему конфликту.

Предложение содержит призыв к сокращению боевых действий в четырех районах Сирии, где повстанцы, не связаныне с боевиками «Исламского государства», контролируют значительные территории.

План был выработан в ходе последнего раунда мирных переговоров России, Ирана и Турции, которые проходили в столице Казахстана Астане. США направили на переговоры высокопоставленного представителя, но не подписывали соглашение.