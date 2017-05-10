Ученые предлагают есть картофель для похудения 8 10.05.2017, 13:59

Этот корнеплод помогает привести фигуру в форму.

Ученые опровергли общепринятое представление, что картофель приводит к полноте. По мнению специалистов, этот корнеплод не только не вызывает ожирения, но в правильных дозировках даже может способствовать похудению, пишет utro.ru.

Научно-исследовательский институт США смог установить, что картофель, а точнее содержащиеся в нем микроэлементы, при верном расчете поглощаемых калорий помогают привести фигуру в отличную форму. Подтвердить это специалистам удалось благодаря социальному эксперименту.

Ученые поделили добровольцев, страдающих от лишнего веса, на три группы. Однако если первым двум эксперты предложили диеты с ограниченным набором продуктов, то третьей было позволено питаться, как захочется. При этом всем добровольцем рекомендовали употреблять 7 порций картофеля в неделю.

В итоге, все добровольцы похудели примерно на равное количество килограммов за 3 месяца. Потому удалось сделать вывод, что картофель вовсе не опасен настолько, насколько было принято считать ранее.