Солигорчанин отдал незнакомцу $400, чтобы получить «хорошую работу» 1 10.05.2017, 13:52

Конкуренция в городе шахтеров – три безработных на место.

Местный 28-летний водитель убедил своего земляка в том, что имеет связи с компетентными чиновниками и может помочь с работой. Правда, за вознаграждение в долларах. Мужчина согласился и отдал деньги. Между тем средняя зарплата в Солигорске за первый квартал нынешнего года составила 1053 рубля.

— Мужчина, работающий водителем, предлагал солигорчанам свои услуги в решении различных проблемных вопросов, выступая в качестве посредника в передаче взяток якобы компетентным должностным лицам, — рассказала onliner.by официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — На данный момент известно о трех пострадавших. Один из них дал водителю $400 за трудоустройство на местное предприятие.

На самом деле никаких связей с компетентными людьми он не имел и ничего не собирался решать, а деньги просто забирал себе. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту 5 статьи 16 части 1 статьи 431 Уголовного кодекса («Подстрекательство к даче взятки»). Мужчина раскаялся в содеянном и вернул троим пострадавшим деньги. Пока он находится в статусе подозреваемого. Также следствие даст оценку и действиям соискателя.

По данным Белстата, ситуация с работой в Солигорске действительно сложная. В первом квартале нынешнего года официальный уровень безработицы в городе достиг 1,3% от экономически активного населения, на бирже труда зарегистрировались 947 человек. Это на 0,3% выше, чем в целом по стране.

Судя по информации в банке вакансий Министерства труда, в Солигорске есть 306 вакантных мест. Максимальная зарплата, которую предлагают по этим вакансиям, — 600 рублей.

При этом за первый квартал Солигорск вышел на второе после Минска место по уровню зарплаты. Средние заработки здесь достигли 1053 рубля.