Стало известно, сколько Литва заплатит за забор на границе с РФ 10.05.2017, 14:08

Новый забор будет устанавливаться в местах, где государственная граница проходит по суше.

Литва вскоре начнет строить защитный забор на границе с Россией, на который из бюджета Литвы выделят 1,3 млн евро. Об этом liga.net сообщает со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Всего длина забора вдоль границы с Калининградской областью России составит 44,6 км, высота - два метра. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ вблизи озера Виштитис и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов к Неману.

Новый забор будет устанавливаться в местах, где государственная граница проходит по суше.

Всю работу по установке инфраструктуры планируют завершить к декабрю этого года.