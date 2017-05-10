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Стало известно, сколько Литва заплатит за забор на границе с РФ

  • 10.05.2017, 14:08

Новый забор будет устанавливаться в местах, где государственная граница проходит по суше.

Литва вскоре начнет строить защитный забор на границе с Россией, на который из бюджета Литвы выделят 1,3 млн евро. Об этом liga.net сообщает со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Всего длина забора вдоль границы с Калининградской областью России составит 44,6 км, высота - два метра. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ вблизи озера Виштитис и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов к Неману.

Новый забор будет устанавливаться в местах, где государственная граница проходит по суше.

Всю работу по установке инфраструктуры планируют завершить к декабрю этого года.


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