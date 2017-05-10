Сергей Михалок о Naviband: Поддержим наших! 10.05.2017, 14:29

Солит Brutto записал кавер на песню Naviband для «Евровидения».

«11 мая наши друзья, группа «NaviBand» выступят на втором полуфинале конкурса «Евровидение», который проходит в столице Украины - Киеве!

Призываем всех проголосовать за NaviBand! Падтрымаем нашых», - написано в официальной группе Brutto в «Фейсбуке».

На своем канале на YouTube группа выложила версию кавера: