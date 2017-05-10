Сергей Михалок о Naviband: Поддержим наших!
- 10.05.2017, 14:29
Солит Brutto записал кавер на песню Naviband для «Евровидения».
«11 мая наши друзья, группа «NaviBand» выступят на втором полуфинале конкурса «Евровидение», который проходит в столице Украины - Киеве!
Призываем всех проголосовать за NaviBand! Падтрымаем нашых», - написано в официальной группе Brutto в «Фейсбуке».
This is unbelievable! A big legend of belarussian and ukrainian stage Sergey Mihalok sing our "Story". Гэта неверагодна! Сяргей Мiхалок разам з гуртои @brutto.official падтрымалi нас i заспявалi нашу "гiсторыю"!!! Дзякуй вялiкi!!!!! Наперад, Беларусь! #NaviBand #belarusland #heyheyhayayayayo #eurovision2017 #celebratediversity #kyiv #моваедзе #brutto
На своем канале на YouTube группа выложила версию кавера: