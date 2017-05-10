Президент Молдовы назвал неприемлемым вступление страны в НАТО 1 10.05.2017, 14:49

Игорь Додон

Додон заявил, что Молдове не нужны европейские ценности, но важно партнерство с друзьями из России.

Присоединение к НАТО «категорически неприемлемо» для Молдовы, заявил президент страны Игорь Додон в среду, 10 мая, на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, перечисляя недопустимые для него предметы для переговоров, пишет «Немецкая волна».

«Всем нашим партнерам я всегда говорю, что есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (допустить. - прим.), чтобы они были предметом переговоров», - подчеркнул Додон, назвав при этом сохранение государственности Молдовы, ее нейтралитет, православие жителей, а также вопрос стратегического партнерства с «друзьями из России».

Кроме того, глава молдавского государства отметил, что его стране не нужны европейские ценности, которые ей «пытаются навязать разными путями».

Игорь Додон прибыл в Москву для участия в параде Победы, в нынешнем году он оказался единственным иностранным лидером на этом мероприятии.