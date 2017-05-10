Паразитизм по-шкловски 10.05.2017, 14:59

Фото: fotobel.by

Бюджет Шкловского района становится все более дотационным, а его расходование вызывает все больше вопросов.

Cреди лучших районов для ведения бизнеса с количеством жителей менее 50 тысяч в Могилевской области признан Костюковичский. Развитие бизнеса – весомая добавка в местный бюджет. Шкловскому району этого не нужно – и так денег дадут, пишет сайт 6tv.by.

Вертикаль постоянно твердит, что у нас социально-ориентированный бюджет. А каким он еще должен быть в мирное время? За счет местного бюджета обеспечивается функционирование непроизводственной сферы района и, даже, оказывается реальная финансовая помощь субъектам хозяйствования. Но тоже во благо людям и бюджету. К сожалению, в последнее время почему-то забывается, что услуги образования, медицины, государственных органов должны быть в принципе бесплатны – для этого и изымаются платежи в бюджет. При недостатке средств, субъектам непроизводственной сферы рекомендовано оказывать населению платные услуги. Казалось бы, при таком подходе, Шкловский район должен процветать экономически, а местная власть управлять территорией и бюджетом на радость и счастье людям. Увы, с каждым годом ситуация, мягко говоря, не улучшается. Пренебрежение к людям (даже в святая святых – райисполкоме), хамство в учреждениях, проблемы с доходами. При этом, даже платные услуги не дают гарантии высокого качества обслуживания населения – поступающие деньги в кассу организации лишь возмещают предполагаемые расходы бюджета и особых дивидендов исполнителям не приносят. Так что не удивляйтесь оплаченному хамству на местах.

Бюджет Шкловского района в определенной степени предсказуем по расходам – в прежние годы золотой дождь инвестиций омывал практически любое предприятие, что и позволяло не совсем беспокоиться об их судьбе. В том числе и о непроизводственной сфере. Апофеозом «государственной заботы» стало возведение в Шклове ледового дворца.

Сейчас времена уже не те, некоторым районным начальникам приходится напрягаться по данному поводу. Не всегда, правда, получается. Определенным образом низкая эффективность управления районом отражается и на местном бюджете.

Обращает на себя как раз динамика социальной ориентированности расходной части бюджета. Еще 20 лет назад социальные расходы в бюджете района колебались в пределах 69-72%, в настоящее время пределы ужались до 58-62%. Доработались и допланировались.

Об эффективности в работе администрации района можно судить и по степени дотационности местного бюджета. Косвенно динамика безвозмездных поступлений в бюджет Шкловского района от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь указывает на падение эффективности местной экономики. Еще 3-7 лет назад уровень дотационности составлял 46-48%, а по итогам 2016 года этот показатель «достиг» 50,7%.