Путину не удастся провести рокировку 5 Наталья Гулевская, opentown.org

10.05.2017, 15:20

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Фото: ТАСС

Шесть лет Кремль и Лубянка активно работали напрасно.

Не нужно недооценивать неудавшуюся революцию 2011 года, когда явное предательство Медведева не позволило политическим элитам сбросить со своего горба чекизм и пойти по демократическому пути развития. Конечно, это был классический раскол элит, но протест пришлось списать на самоорганизацию какого-то мифического гражданского общества, которое независимо от государства вдруг откуда-то появилось в России, и шестого мая это уже была спецоперация Лубянки, направленная на запугивание и усмирение народных масс, которые почувствовали запах свободы и реальной власти.

Шесть лет Кремль и Лубянка активно работали по усмирению элит, но, видимо, все усилия оказались напрасными. В предвыборный год путинский режим получил дискредитирующий ролик про Медведева, которому создали максимальную рекламу в интернете и сопроводили публичными разгонами молодежи, стараясь как можно больше задеть разные слои населения. С каждым днем начинает появляться негативная информация, связанная с режимом Путина, то касаемо причастности России к международным преступлениям в Сирии и Украине, то с хакерскими атаками в США и Европе.

Можно подытожить, что в этот раз Путину не удастся провести рокировку, тем более протянуть своего преемника. Мы вновь оказались на развилке истории, и если в этот раз главным тезисом не станет деколонизация и переход империи в современную цивилизованную форму государственного устройства, нам предстоит еще один имперский виток развития, который может закончиться очень плачевно для населения России.

Наталья Гулевская, opentown.org