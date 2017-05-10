На сайте областной газеты с фотографии исчезла икона Христа 14 10.05.2017, 15:38

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Советского союза давно нет, но в Гродно произошла «мистическая» ситуация в духе «воинствующего атеизма».

С фотографии на сайте областной газеты «Гродненская правда» исчезла икона Христа, при этом на других фото в этом же материале икону видно, пишет «Новы Час».

Кто-то хорошо поработал в фотошопе, вот только для чего?

Фото сделано 6 мая во время посадки аллеи «Сирень Победы» недалеко от Каложской церкви. В акции участвовали председатель горисполкома Мечислав Гой, ветераны, школьники и представители церкви.

Все проходило рядом с приходским центром, где над входом постоянно висит икона Христа. Участники фотографировались на фоне здания и в материалах Hrodna.life и «Гродненской правды» икону хорошо видно. Кроме одной заглавной фотографии «Гродненской правды». На ней икона исчезла, и это вызвало возмущение у верующих, представителей церкви и совета ветеранов. «Отфотошопленный» снимок перепечатали районные газеты.

«Мы, участники торжественного митинга в Коложском парке, были очень возмущены, удивлены и озабочены тем, что на фото, опубликованном на сайте газеты «Гродненская Правда» от 06.05.2017 года, отсутствует икона Христа. Подобные искажения действительности подрывают авторитет СМИ», - написал в газету председатель ветеранской организации при ЖЭС-5 Писарев В.А.

«Канули в небытие года, когда это практиковалось. Современная православная церковь активно участвует в общественной жизни страны, заботится о патриотическом воспитании молодежи, прививая людям любовь и уважение друг к другу, несет слова Истины.

Хотелось бы знать, от кого исходила инициатива зарисовать на фото икону и во имя чего?» - спрашивает ветеран.

Настоятель Каложской церкви Александр Болонников также удивлен: почему такое произошло, потому что он, как и все, участвовал в посадке аллеи и ничего предвзятого не наблюдал.

«Когда мне об этом сказали люди, которые читают «Гродненскую правду», я был удивлен. Хочется верить, что это недоразумение. И если это действительно так, то мы надеемся, что редакция «ГП» исправить эту техническую неточность».

Новость с фотографиями перепечатали несколько районных газет и сайт Гродненского горисполкома.