закрыть
10 мая 2017, среда, 18:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Суд Амстердама: Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС

1
  • 10.05.2017, 15:47
  • 2,318

Постановление нидерландского суда подкрепляет вердикт Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства этой нефтяной компании в марте 2006 года. Такое решение, как сообщила на своем сайте в среду, 10 мая, нидерландская газета NRC Handelsblad, вынес днем ранее апелляционный суд Амстердама (перевод – «Немецкая волна»).

К началу 2006 года налоговые претензии властей РФ к ЮКОСу составляли около 9,8 млрд долларов (примерно 8,9 млрд евро). Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и назначил временного управляющего.

Постановление нидерландского суда в целом соответствует позиции, занятой ранее Европейским судом по правам человека в Страсбурге, отмечает NRC Handelsblad. В июле 2014 года ЕСПЧ постановил взыскать с России около 2 млрд евро в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

Бывшие держатели акций компании во главе с экс-председателем правления Стивеном Тиди положительно отреагировали на решение апелляционного суда Амстердама. По словам Тиди, приговор «раскрыл, как далеко способна зайти Российская Федерация в своем манипулировании правовым процессом и игнорировании верховенства закона».

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов за экспроприацию компании. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате компенсаций. Представители экс-акционеров передали адвокатам российской стороны уведомление о намерении подать в Гаагский апелляционный суд жалобу на этот вердикт. Россия в свою очередь пообещала «использовать все законные средства», чтобы апелляция бывших акционеров была отклонена.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев