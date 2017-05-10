SpaceX провела испытания центрального блока ракеты для полетов на Марс и Луну 6 10.05.2017, 15:53

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Испытания завершились успешно.

Американская космическая компания SpaceX провела первое огневое испытание центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Об этом она сообщила на своей официальной странице в Twitter.

"Первое статистическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy на прошлой неделе прошло на ракетном полигоне в Макгрегоре, штат Техас", - говорится в сообщении, к которому прикреплена видеозапись теста.

Испытания завершились успешно. После ввода в эксплуатацию Falcon Heavy должна стать самой мощной ракетой в мире. Первые ее полеты в SpaceX запланировали на 2017 год, передает Sky News (перевод – unian.net).

Falcon Heavy находится в разработке с 2011 года. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 54 тонны груза и 13,6 тонны – на Марс. SpaceX собирается использовать ее в том числе для отправки в космос туристов.