Команда украинских журналистов решила разобраться в деле Павла Шеремета 3 10.05.2017, 15:59

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Павел Шеремет

10 мая состоится презентация документального фильма о расследовании резонансного убийства.

Фильм создали журналисты проекта «Слідство.Інфо» и международной сети OCCRP.

Об этом сообщается на странице «Украинской правды» в Facebook.

«Журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых часов работали на месте событий. Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей», — говорится в сообщении.

Авторы фильма Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап, Влад Лавров. Режиссер — Мэтт Сарнецки.

Специальный показ фильма состоится в MediaHub 10 мая в 19:00.

Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, ее в машине не было.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

После убийства Шеремета на одном из интернет-изданий появилось видео записи камер видеонаблюдения, сделанное за несколько часов до убийства Шеремета, из которого следует, что взрывное устройство под автомобиль, в котором на следующий день ехал журналист, заложила женщина, у нее был сообщник.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик передала в Нацполицию материалы, свидетельствующие, что разговоры сотрудников «Украинской правды», в частности убитого Павла Шеремета, прослушивались.

2 августа 2016 Печерский районный суд Киева дал разрешение предоставить следователям доступ к банковской ячейке журналиста Павла Шеремета, которая находилась в «Сбербанка России» в Киеве.

8 февраля 2017 заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что следствие определило приоритетную версию убийства журналиста Павла Шеремета, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами.

8 февраля 2017 начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что у следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет скончался после взрыва автомобиля, в котором находился, в результате травматического шока и большой кровопотери.

8 февраля Национальная полиция Украина заявила, что взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб Шеремет, имело в своем составе противопехотную мину.